06 ноември 2025, 00:55 часа 391 прочитания 0 коментара
Израел получи от "Хамас" тяло, за което се предполага, че е на заложник

Израелската армия заяви, че групировката "Хамас" е предала тялото на вероятно болен заложник на Червения кръст в Газа, предаде Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че това е поредната стъпка съгласно примирието, сключено с посредничеството на САЩ. Армията каза в изявление, че тленните останки са върнати в Израел. Преди това да бъде обявено, "Хамас" върна на Израел телата на 21 заложници съгласно условията на примирието, което влезе в сила на 10 октомври.

Ако бъде потвърдено, че тялото, предадено днес, е на заложника, то в Газа остават телата на още 6 души. Новината беше съобщена след претърсване в квартал на град Газа, при което бе намерено тялото. Булдозер с египетски флаг бе видян да разкопава разрушена част в квартала, докато маскирани членове на военното крило на "Хамас" охраняват района. Автомобили на Международния комитет на Червения кръст също са били на място.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
