Сити се разправи с Дортмунд, Интер продължава 100%-ов, Нюкасъл и Галатасарай влязоха в серия в Шампионска лига (РЕЗУЛТАТИ)

Манчестър Сити разгроми с 4:1 Борусия Дортмунд в двубой от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига. На "Етихад" Ерлинг Холанд заби дежурното си попадение, но шоуто направи Фил Фоудън, който се разписа на два пъти. В добавеното време появилият се от скамейката Раян Шерки също вкара. С две асистенции за домакините се отличи Тижани Райднерс. Почетният гол за вестфалци бе дело на Валдемар Антон. Тимът на Пеп Гуардиола продължава непобеден в турнира с 10 точки на четвърто място. "Жълто-черните" са 14-и със 7 пункта.

Интер мина метър

Друг безгрешен тим в надпреварата - Интер, потрепери, но мина метър на "Сан Сиро" срещу Кайрат. Лаутаро Мартинес откри резултата в края на първото полувреме. В 55-ата минута обаче Офри Арад изравни за гостите и върна интригата. Все пак Карлос Аугусто отново изведе "нерадзурите" напред в 67-ата минута, а италианският гранд не допусна фатална грешка до края. Момчетата на Киву са в топ 3 с максимален актив от 12 точки. Кайрат от своя страна е само с 1 пункт.

Нюкасъл записа трети пореден успех в Шампионска лига. "Свраките" надделяха с 2:0 у дома на Атлетик Билбао. Дан Бърн се възползва от подаване на Трипиер в 11-ата минута, а в началото на втората част Жоелинтон удвои преднината на своя отбор. С този успех Нюкасъл събра 9 точки, а Билбао е едва на 27-о място само с 1 победа и 3 загуби.

Междувременно Виктор Осимен заблестя в Нидерландия! Нигерийският нападател реализира хеттрик във визитата на своя Галатасарай срещу Аякс, с което донесе победа с 3:0. "Джим Бом" впечатляват в Шампионска лига, като това бе трети пореден успех и за тях. С 9 пункта турският гранд се намира на девето място. Аякс е на дъното без точки.

Резултати от Шампионската лига по футбол на Европа, четвърти кръг:

ФК Пафос (Кипър) - Виляреал (Испания) 1:0

Карабах (Азербайджан) - Челси (Англия) 2:2

Аякс (Нидерландия) - Галатасарай (Турция) 0:3

Бенфика (Лисабон) - Байер Леверкузен (Германия) 0:1

ФК Брюж (Белгия) - Барселона (Испания) 3:3

Интер Милано (Италия) - Кайрат Алмати (Казахстан) 2:1

Манчестър Сити (Англия) - Борусия (Дортмунд, Германия) 4:1

Олимпик (Марсилия, Франция) - Аталанта (Италия) 0:1

Нюкасъл (Англия) - Атлетик (Билбао, Испания) 2:0