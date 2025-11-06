Войната в Украйна:

Сити се разправи с Дортмунд, Интер продължава 100%-ов, Нюкасъл и Галатасарай влязоха в серия в Шампионска лига (РЕЗУЛТАТИ)

06 ноември 2025, 00:11 часа 388 прочитания 0 коментара

Манчестър Сити разгроми с 4:1 Борусия Дортмунд в двубой от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига. На "Етихад" Ерлинг Холанд заби дежурното си попадение, но шоуто направи Фил Фоудън, който се разписа на два пъти. В добавеното време появилият се от скамейката Раян Шерки също вкара. С две асистенции за домакините се отличи Тижани Райднерс. Почетният гол за вестфалци бе дело на Валдемар Антон. Тимът на Пеп Гуардиола продължава непобеден в турнира с 10 точки на четвърто място. "Жълто-черните" са 14-и със 7 пункта.

Интер мина метър

Друг безгрешен тим в надпреварата - Интер, потрепери, но мина метър на "Сан Сиро" срещу Кайрат. Лаутаро Мартинес откри резултата в края на първото полувреме. В 55-ата минута обаче Офри Арад изравни за гостите и върна интригата. Все пак Карлос Аугусто отново изведе "нерадзурите" напред в 67-ата минута, а италианският гранд не допусна фатална грешка до края. Момчетата на Киву са в топ 3 с максимален актив от 12 точки. Кайрат от своя страна е само с 1 пункт.

ОЩЕ: Бивш играч на Черно море наказа Челси, но лондончани се измъкнаха от гаф! Кипърският футбол пише история

Нюкасъл записа трети пореден успех в Шампионска лига. "Свраките" надделяха с 2:0 у дома на Атлетик Билбао. Дан Бърн се възползва от подаване на Трипиер в 11-ата минута, а в началото на втората част Жоелинтон удвои преднината на своя отбор. С този успех Нюкасъл събра 9 точки, а Билбао е едва на 27-о място само с 1 победа и 3 загуби.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Междувременно Виктор Осимен заблестя в Нидерландия! Нигерийският нападател реализира хеттрик във визитата на своя Галатасарай срещу Аякс, с което донесе победа с 3:0. "Джим Бом" впечатляват в Шампионска лига, като това бе трети пореден успех и за тях. С 9 пункта турският гранд се намира на девето място. Аякс е на дъното без точки.

ОЩЕ: Фенербахче спечели мегадерби след обрат от 0:2! Червен картон помогна на "жълтите канарчета", които се доближиха до Галатасарай (ВИДЕО)

Резултати от Шампионската лига по футбол на Европа, четвърти кръг:

ФК Пафос (Кипър) - Виляреал (Испания) 1:0

Карабах (Азербайджан) - Челси (Англия) 2:2

Аякс (Нидерландия) - Галатасарай (Турция) 0:3

Бенфика (Лисабон) - Байер Леверкузен (Германия) 0:1

ФК Брюж (Белгия) - Барселона (Испания) 3:3

Интер Милано (Италия) - Кайрат Алмати (Казахстан) 2:1

Манчестър Сити (Англия) - Борусия (Дортмунд, Германия) 4:1

Олимпик (Марсилия, Франция) - Аталанта (Италия) 0:1

Нюкасъл (Англия) - Атлетик (Билбао, Испания) 2:0

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Манчестър Сити Шампионска лига Борусия Дортмунд
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес