Барселона и Брюж си спретнаха спиращ дъха 6-голов спектакъл в Шампионска лига, който ще се помни дълго

Брюж и Барселона завършиха 3:3 в изключително драматичен сблъсък от четвъртия кръг на Шампионска лига! На стадион "Ян Брейдел" белгийският отбор три пъти излизаше напред в резултата, но каталунците някак съумяваха да се върнат. Възпитаниците на Ханзи Флик уцелиха и две греди, а в добавеното време гол на домакините бе отменен от ВАР. "Блаугранас" събраха 7 точки на 11-ата позиция, а Брюж е 22-ри с 4 пункта.

Барса оцеля в Белгия

Срещата стартира вихрено. Още в шестата минута Николо Трезолди се възползва от подаване на Карлуш Форбс, за да открие резултата. Отговорът дойде 120 секунди по-късно, когато Фермин Лопес подаде за Феран Торес, а №7 на каталунците матира Нордин Якерс. Рашфорд пропусна добър шанс, преди в 17-ата минута Форбс да прибави и попадение към асистенцията си, завършвайки скорострелна контраатака.

Last season, Carlos Forbs was on loan at Wolves from Ajax, where he only made 11 appearances.



In the summer, Club Brugge signed him. Tonight, he has a goal & assist vs Barcelona in the UEFA Champions League.



Brilliant moment for the 21-year-old. 🇵🇹⭐ pic.twitter.com/w23crw4Sfi — EuroFoot (@eurofootcom) November 5, 2025

Две греди за каталунците

В средата на полувремето "лос кулес" не съумя да материализира две възможности. Рашфрод стреля в аут от изгодна позиция, а Кунде разтресе гредата. До почивката Торес и Маркъс Рашфорд можеха да изравнят, ако бяха по-прецизни. В началото на втората част двамата вратари си размениха по едно добро спасяване. В 60-ата минута Ерик Гарсия реши да изненада противниковия страж с шут от дистанция, който се отби в напречния стълб

Секунди след това Ламин Ямал все пак вкара за 2:2 чрез страхотен рейд. Радостта на Барса обаче трая само 3 минути, защото Форбс отново попадна под светлината на прожекторите, прехвърляйки Шчесни за 3:2. В 72-рата минута след консултация с ВАР главният съдия отмени първоначално отсъдена дузпа за Брюж. Не след дълго Цолис имаше нещастието да си вкара автогол - 3:3. В добавеното време на срещата появилият се от скамейката Вермон прати в екстаз домакинските фенове с гол за 4:3! Впоследствие обаче ВАР отмени попадението.

