Барселона и Брюж си спретнаха спиращ дъха 6-голов спектакъл в Шампионска лига, който ще се помни дълго

Брюж и Барселона завършиха 3:3 в изключително драматичен сблъсък от четвъртия кръг на Шампионска лига! На стадион "Ян Брейдел" белгийският отбор три пъти излизаше напред в резултата, но каталунците някак съумяваха да се върнат. Възпитаниците на Ханзи Флик уцелиха и две греди, а в добавеното време гол на домакините бе отменен от ВАР. "Блаугранас" събраха 7 точки на 11-ата позиция, а Брюж е 22-ри с 4 пункта.
Барса оцеля в Белгия
Срещата стартира вихрено. Още в шестата минута Николо Трезолди се възползва от подаване на Карлуш Форбс, за да открие резултата. Отговорът дойде 120 секунди по-късно, когато Фермин Лопес подаде за Феран Торес, а №7 на каталунците матира Нордин Якерс. Рашфорд пропусна добър шанс, преди в 17-ата минута Форбс да прибави и попадение към асистенцията си, завършвайки скорострелна контраатака.
ОЩЕ: Ханзи Флик каза дали напуска Барселона
Last season, Carlos Forbs was on loan at Wolves from Ajax, where he only made 11 appearances.— EuroFoot (@eurofootcom) November 5, 2025
In the summer, Club Brugge signed him. Tonight, he has a goal & assist vs Barcelona in the UEFA Champions League.
Brilliant moment for the 21-year-old. 🇵🇹⭐ pic.twitter.com/w23crw4Sfi
Две греди за каталунците
В средата на полувремето "лос кулес" не съумя да материализира две възможности. Рашфрод стреля в аут от изгодна позиция, а Кунде разтресе гредата. До почивката Торес и Маркъс Рашфорд можеха да изравнят, ако бяха по-прецизни. В началото на втората част двамата вратари си размениха по едно добро спасяване. В 60-ата минута Ерик Гарсия реши да изненада противниковия страж с шут от дистанция, който се отби в напречния стълб
This kid’s unreal 💎 pic.twitter.com/CqFel9TupR— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 5, 2025
Секунди след това Ламин Ямал все пак вкара за 2:2 чрез страхотен рейд. Радостта на Барса обаче трая само 3 минути, защото Форбс отново попадна под светлината на прожекторите, прехвърляйки Шчесни за 3:2. В 72-рата минута след консултация с ВАР главният съдия отмени първоначално отсъдена дузпа за Брюж. Не след дълго Цолис имаше нещастието да си вкара автогол - 3:3. В добавеното време на срещата появилият се от скамейката Вермон прати в екстаз домакинските фенове с гол за 4:3! Впоследствие обаче ВАР отмени попадението.
ОЩЕ: Бивш играч на Черно море наказа Челси, но лондончани се измъкнаха от гаф! Кипърският футбол пише история