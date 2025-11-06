Притеснително: Всяко четвърто дете в начална училищна възраст в Европа страда от наднормено тегло

25% от децата в Европа на възраст от 7 до 9 години страдат от наднормено тегло, посочва доклад на Световната здравна организация (СЗО) за мониторинг на детското затлъстяване в региона за периода от 2022 до 2024 г., предаде ТАСС. "11% страдат от затлъстяване“, се подчертава в документа. Отбелязва се, че разпространението на наднорменото тегло в зависимост от страната варира от 9% до 42%, а на затлъстяването - от 3% до 20%. Според доклада, средно момчетата (13%) по-често страдат от затлъстяване, отколкото момичетата (9%).

Експертите от СЗО обръщат внимание, че 66% от родителите с наднормено тегло, анкетирани в рамките на проучването, считат, че децата им имат нормално или недостатъчно тегло. "Във всички страни, за които има данни, повече от половината родители на деца с наднормено тегло подценяват теглото на децата си", се посочва в документа, цитиран от БТА.

При провеждането на проучването са събрани данни за телесното тегло и ръста на около 470 000 деца на възраст от 6 до 9 години от 37 страни в региона. СЗО започна да наблюдава детското затлъстяване в Европа от 2007 г. и това е шестият й доклад в рамките на съответната инициатива.

През септември Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) съобщи, че броят на децата и младежите на възраст от 5 до 19 години, страдащи от наднормено тегло, се е удвоил от 2000 г. насам и възлиза на 391 милиона. Освен това, през 2025 г. за първи път затлъстяването се превърна в по-разпространено последствие от нарушенията в храненето сред децата в училищна възраст и тийнейджърите по целия свят, отколкото поднорменото тегло.