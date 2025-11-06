Зов за помощ: Албена, която пострада на ралито във Варна, има нужда от средства за лечение

27-годишната Албена Станчева, която пострада тежко при катастрофата с публика на рали във Варна преди месец, има нужда от средства за лечение, рехабилитация и протеза.

Клип, който Албена заснема, запечатва фаталния инцидент. Тя споделя кадрите за първи път. "Това е последното, което помня. Снимахме и гледахме ралито. След това помня болницата", казва Албена.

Изпада в кома за четири дни. Претърпява няколко операции, включително ампутация на крак. Родителите ѝ се грижат за 3-годишната ѝ дъщеря. "Аз съм единственият ѝ родител, който полага грижи за нея. Трябва да го направя, заради нея съм силна, заради нея се боря. Тя ми е стимула", казва Албена.

Все още не е ясно колко пари са нужни за пълно възстановяване. Затова бащата на 12-годишната Сияна, която загуби живота си в катастрофа, излезе с обръщение. "Нека да ѝ помогнем, като съберем средства за протеза и лечението нататък. Призивът ми е да върнем усмивката на една млада самотна майка", каза Николай Попов.

"Една майка да бъде отново с дъщеря си и да може да се грижи за нея така, както преди. Тя много обичаше да ходим на кино заедно, да си играем на площадката, когато се прибера от работа", споделя Албена пред bTV.

Лечението ѝ продължава във варненската болница "Света Анна".

Ако имате желание и възможност да помогнете на Албена, данните на дарителската сметка са:

Банка ДСК

Титуляр: Албена Стоянова Станчева

IBAN: BG59STSA93000032187314

BIC: STSABGSF

Валута: BGN

Трагедията на 5 октомври

На 5 октомври по време на състезанието „Планинско изкачване Аладжа манастир“ автомобил се вряза в тълпата зрители. При катастрофата загина 60-годишен мъж, а освен Албена Станчева пострадаха още седем души.

Инцидентът стана на завой по пътя към жилищен комплекс „Виница“, в района на Аладжа манастир. Шофьорът – 30-годишният Нейко Нейков – изгуби контрол над състезателната кола, която излетя от трасето и се удари в публиката.

Първоначалният полеви тест на водача показа наличие на амфетамин, но последвалите лабораторни изследвания доказаха отрицателни резултати както за алкохол, така и за наркотици. Разследването на трагичния инцидент продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Варна за престъпление по чл. 123 от Наказателния кодекс.