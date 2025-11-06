Любопитно:

Закуска за шампиони: Узбек твърди, че пие по 110 сурови яйца всяка сутрин (ВИДЕО)

06 ноември 2025, 01:22 часа 651 прочитания 0 коментара
Закуска за шампиони: Узбек твърди, че пие по 110 сурови яйца всяка сутрин (ВИДЕО)

Забравете за кафето на закуска. Мъж от Узбекистан твърди, че пие по 110 сурови яйца всяка сутрин. Според него, това помага за изграждане на мускули, увеличава издръжливостта и му дава енергия за целия ден.

Мъжът записа клип, на който показва как поглъща яйцата от огромна купа. Той твърди, че не е боледувал от години и нетрадиционната закуска му помага да се чувства млад и здрав. 

Още: Бърканите яйца стават меки като облаци, ако добавите ТАЗИ съставка

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
закуска яйца Узбекистан мъж
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес