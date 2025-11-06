Закуска за шампиони: Узбек твърди, че пие по 110 сурови яйца всяка сутрин (ВИДЕО)

Забравете за кафето на закуска. Мъж от Узбекистан твърди, че пие по 110 сурови яйца всяка сутрин. Според него, това помага за изграждане на мускули, увеличава издръжливостта и му дава енергия за целия ден.
🥚🤯Forget coffee for breakfast! A man from Uzbekistan drinks 110 raw eggs every morning— NEXTA (@nexta_tv) November 5, 2025
According to him, this helps build muscle, increases endurance and gives him energy for the whole day.
He claims he hasn’t been sick for several years and feels young and healthy.
Shall we… pic.twitter.com/fFTk5IXLOM
Мъжът записа клип, на който показва как поглъща яйцата от огромна купа. Той твърди, че не е боледувал от години и нетрадиционната закуска му помага да се чувства млад и здрав.
