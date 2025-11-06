Любопитно:

НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 06.11.25 - Киев с нов план за повече войници

Изминаха 44 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на равновесие. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия, след като успешната украинска контраофанзива в Харковска област доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 30-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут към Часов Яр, през Торецк, Запорожие, Купянск, Лиман. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пълзят около града в опит да го обкръжат и задушат. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта вече спря, а украинската армия удържа и се готви за нов руски натиск. В граничния район на Курска област и област Суми текат жестоки битки и засега руската армия не може да вземе изцяло инициативата.

Липсата на достатъчно войници е основен проблем за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), заради който те не могат да се справят напълно с руската армия. Това многократно е повтаряно в най-различни анализи – последният от тях е на о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб и който пространно обясни как руснаците вече се борят успешно в сухопътната война дори с най-страшното украинско оръжие: FPV дроновете – Още: Покровск е все повече имиджов залог. Отговор как Русия се справя с най-силното украинско оръжие - FPV дроновете (ОБЗОР – ВИДЕО)

Според The New York Times Украйна планира нова мярка, за да се справи с проблема – срочни договори за военна служба. Досега в Украйна се служи с безсрочни договори, но това засилва страховете, че със сигурност ще бъдеш пратен на фронта, ако влезеш в армията. Срочните договори се планира да са за срок от 1 до 5 години, но те няма да заменят мобилизацията, предупреди украинският министър на отбраната Денис Шмигал. Само че всеки военнослужещ, който подпише договор за 2 или повече години, ще получи едногодишно отсрочване от евентуална последваща мобилизация след нейното приключване. Някои експерти посочват, че планът оставя ключови въпроси без отговор – по-специално дали договорите ще бъдат удължавани със задна дата на вече служилите и дали военнослужещите, получили едногодишна отсрочка за следваща мобилизация, ще бъдат автоматично отзовани след приключване на службата.

Елин Димитров
