Любопитно:

Росен Желязков: Това, че работодателите не дойдоха на среща, също е форма на диалог

06 ноември 2025, 00:39 часа 143 прочитания 0 коментара
Росен Желязков: Това, че работодателите не дойдоха на среща, също е форма на диалог

„Работата на което и да е правителство не може да бъде изолирана, не може да бъде самоцелна. И днешният ден също го показва. Това, че работодателите не дойдоха на среща е форма на диалог. Невербалната комуникация също е комуникация и ние мисля, че ще излезем по-силни от тази ситуация и другата седмица ще се похвалим с един истински ефективен диалог“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в изказването си по време на отбелязването на Деня на металурга в София.

Премиерът посочи, че троицата на диалога - работодатели, синдикати и правителство, може да работи само и единствено в своята пълнота. „Ние като общество сме един кошер, в който можем и да жужим, и да жилим, но трябва да правим мед“, отбеляза Желязков.

Още: Несъгласни с бюджета: Работодателите провалиха тристранката

В изказването си министър-председателят открои значението на развитието на металургията. „5% от БВП и 12% от износа са свързани именно с този отрасъл, което показва, че той е структуроопределящ в нашата страна. Важен е също така за цяла Европа. Това не е производство от черно-белите филми, в него има много цвят, има много добавена стойност“, отбеляза Желязков.

По думите му това е устойчив сектор, който въпреки сериозните предизвикателства от последните години, има сериозен потенциал, за чието развитие е важен добре функциониращият общ пазар.

Още: БСК: Вдигането на вноската за пенсия е мярка, изчерпала ефекта си още преди да е въведена

Премиерът акцентира също върху образованието и създаването на висококвалифицирани специалисти. "Ако има две константни политики за нашата страна, това е демографията и образованието", посочи министър-председателят.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По думите му именно те ще направят българската икономика, българската индустрия и България перспективно място за живеене.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Тристранка работодатели Росен Желязков Тристранен съвет
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес