Расте броят на случаите на менингит във Великобритания

Случаите на менингит във Великобритания нараснаха от 15 на 27. Безпрецедентното смъртоносно огнище е съсредоточено около университет в графство Кент. Жертвите са две. Здравните експерти работят за идентифициране на близки контакти на болните. Министърът на здравеопазването посети ваксинационен център.

Премиерът Киър Стармър помоли младежите, които през уикенда са посетили нощен клуб, откъдето е тръгнала заразата, да се явят, за да получат антибиотици. На ваксинация срещу менингит B подлежат близо 5000 студенти. Опасенията са, че болестта може да се разпространи, докато студентите се прибират у дома за великденската ваканция.

