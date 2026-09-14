Канада ще стане асоцииран член на ЕС?

Канада може да стане асоцииран член на Европейския съюз. Премиерът на страната Марк Карни води "дръзка" кампания за превръщане на Канада в асоцииран член на Европейския съюз, а Съюзът е "отворен" за идеята. Това написа "Уол Стрийт Джърнъл".

Ако Карни успее, кампанията ще означава завой и преориентиране на канадските икономика и общество, доминирани от САЩ през последното половин столетие, отбелязва изданието. Канадските стоки, услуги, работници и студенти ще могат да се придвижват безпрепятствено в Европа, а Канада ще се включи в европейските снабдителни вериги за критични минерали, енергоносители, изкуствени торове, батерии, отбранителна индустрия.

Карни заяви, че Канада се стреми към „уникален съюз“ с Европейския съюз, но не и към пълноправно членство в блока, тъй като търговската ѝ война със САЩ се засилва, написа ВВС. „Това, което търсим – и ще започнем дискусии за него – е уникален съюз с Европейския съюз“, каза Карни пред репортери в Торонто.

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Той ще пътува тази седмица до Обединеното кралство и Франция, където трябва да се обърне към Европейския парламент в Страсбург.

Карни е инструктирал специалния си пратеник в Европа да „проучи най-амбициозните възможности, освен пълноправното членство“.

В разговор с репортери на Международния филмов фестивал в Торонто, Карни отрече Канада да се стреми към официално членство, казвайки: „Споделяме едни и същи ценности. Имаме едни и същи приоритети и имаме много допълващи се силни страни. Заедно сме по-силни. И това е във време, когато светът е по-опасен и разделен, а приятелите трябва да се обединят в тези моменти.“

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Сложните отношения със САЩ

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През последните седмици Канада и САЩ са вплетени в ескалираща икономическа война, след като търговските преговори между двете страни се провалиха в края на август.

САЩ наложиха мита на ключови канадски сектори, включително стомана, алуминий и дървен материал, както и въведоха допълнителна такса от 50% върху канадски стоки на стойност около 28 милиарда канадски долара.

В отговор Отава наложи мита до 50% върху американски продукти на стойност 28 милиарда канадски долара, от стомана до мебели и памучни тениски.

Докато е в Европа, Карни ще присъства на обръщението за състоянието на Европейския съюз на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Канадският лидер ще пътува и до Ливърпул, за да се срещне с британския премиер Анди Бърнам.

Откакто встъпи в длъжност, Карни насърчава стратегия, насочена към създаване на „по-независима и по-устойчива икономика“, вследствие на все по-враждебната политика към страната му от администрацията на Тръмп.

Американският президент говори за превръщането на Канада в „51-ви щат“ на САЩ и наскоро нареди на правителството на САЩ да преименува езерото Онтарио на „Езерото Америка“.

През януари Карни призова световните сили да се обединят по време на реч на Световния икономически форум в Давос, добавяйки, че „старият ред няма да се върне“ .