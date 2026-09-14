Канада като кредитор на Украйна: Какво се опитва да постигне

Канада се стреми да действа като кредитор на Украйна, за да укрепи връзките си с ЕС и да намали зависимостта си от САЩ. Това пише в свой материал FT. Според източници на изданието страните се надяват да се споразумеят за размера на канадския принос към заема от 90 милиарда евро, предоставен на Украйна от Брюксел, преди срещата на върха на ЕС, която ще се проведе в Монреал в края на октомври.

Източници твърдят, че канадският премиер Марк Карни се стреми да изгради съюз от либерални сили, ангажирани с многостранния ред, разрушен от американския президент Доналд Тръмп. Целта на Отава е да демонстрира ангажимента си към европейските съюзници, като допринесе за програмата за заеми в подкрепа на Украйна. Обединеното кралство е единствената страна извън ЕС, която участва в тази програма.

Още: "Не искаме да сме като Украйна в началото на войната": Ще свари ли Русия Европа неподготвена?

Снимка: president.gov.ua

Канада дава не само ракети "Пейтриът"

Междувременно президентът Володимир Зеленски обяви, че Канада не само ще закупи за Украйна прехващачи PAC-3 за системите Patriot, но и ще предостави ракети AIM-9 и AIM-120, както и ще съдейства за придобиването на необходимите активи от други страни.

"Премиерът (на Канада Марк Карни – бел. ред.) обяви закупуването на противобалистични ракети PAC-3 за системите Patriot на стойност 350 милиона канадски долара. Това е пакет за противовъздушна отбрана. Обсъдихме и ракетите AIM-9 и AIM-120. Това са подходящи ракети, които използваме и като средства за противовъздушна отбрана за системите за противовъздушна отбрана NASAMS, които защитават различни обекти, включително енергийни", каза Зеленски, цитиран от Укринформ.