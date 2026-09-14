Великобритания пред разпад: Шотландия, Уелс и Северна Ирландия искат референдуми за независимост

Премиерите на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия ще потвърдят правото на страните си да търсят независимост от Обединеното кралство на среща на върха, която вероятно ще оспори програмата за децентрализация на Анди Бърнам.

Очаква се днес тримата лидери да подпишат меморандум за разбирателство на знакова конференция в Кардиф, призовавайки Уестминстър „да подготви, планира и улесни конституционните промени в Уелс, Шотландия и Северна Ирландия“.

Споразумението може да постави началото на процеса на разпадане на Обединеното кралство, пише вестник „Дейли телеграф”. На безпрецедентна среща на върха в Кардиф тримата първи министри ще подпишат съвместна декларация, настояваща за правото на провеждане на референдуми за независимост.

Още: Ще има ли нов референдум за независимост на Шотландия?

Срещата се провежда, след като британският премиер Анди Бърнам намекна пред депутатите, че би разрешил нов шотландски референдум, ако съществува "ясен консенсус" в негова полза. Срещата на върха пък идва и два дни след като Доналд Тръмп заяви, че "би се радвал" да види обединена Ирландия.

Източник: Getty Images

Джон Суини, лидерът на Шотландската национална партия и първи министър на Шотландия, заяви, че Бърнам "може да остане в историята като последния министър-председател на Обединеното кралство", защото за първи път първите министри в Глазгоу, Белфаст и Кардиф се застъпват за идеята за независимост.

Мишел О'Нийл, лидерът на републиканската партия “Шин Фейн“ в Северна Ирландия, вероятно ще спечели и следващите избори в провинцията, настоявайки за обединена Ирландия.

Националистите от "Плайд Къмри“ в Уелс пък, начело с Рун ап Йорверт, постигнаха значителен успех и за първи път станаха най-голямата партия в местния парламент.

Още: Кои 2 знамена формират флага на Великобритания

Декларацията ще покрива 4 области: икономика, енергетика, отношения с Европа и международната общност, и правото на самоопределение.

Изрично се посочва, че всички настоящи части на Великобритания трябва да станат част от ЕС – Шотландия и Уелс като нови членове, а Северна Ирландия, като част от Република Ирландия.