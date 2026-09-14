Кабинетът "Радев":

Зеленски поиска главата на главния прокурор на Украйна

14 септември 2026, 10:14 часа 296 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски поиска главата на главния прокурор на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски призова Радата да освободи главния прокурор Руслан Кравченко. „За този главен прокурор има само един изход - освобождаване от длъжност. Точно това му казах. Украйна видя всички причини за това. Ако той смята това за политически натиск – нека го нарича така. Призовавам депутатите незабавно да подкрепят това освобождаване“, написа той. Източници на „Украинская правда“ твърдят, че главният прокурор е напуснал страната и е заминал в чужбина.

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След като обяви оставката си, главният прокурор Кравченко публикува видеообръщение, в което заяви, че е подписал документ за повдигане на обвинение срещу директора на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) Семьон Кривонос за фалшифициране на официални документи с цел получаване на значителна лична облага.

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Той също така призова ръководителите на НАБУ и САП (Специализираната антикорупционна прокуратура) да подадат оставка.

НАБУ и САП определиха изявлението на Кравченко като „продължение на системната атака срещу независимите антикорупционни органи“.

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главен прокурор Володимир Зеленски война Украйна
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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