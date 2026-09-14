Всеки ден война струва на Украйна 190 млн. долара

Един ден война през 2026 г. е струвал на украинския бюджет 190 милиона долара, като в тази сума не влизат оръжията, предоставени от партньорите. Това съобщи Роксолана Пидласа, председател на бюджетната комисия на Върховната рада, цитирана от "Европейска правда". Сумата сериозно е нарастнала като се има предвид, че през 2024 г. един ден война е струвал на нападнатата страна 140 милиона долара.

Пидласа посочва като основна причина за растящите разходи увеличаването на числеността на армията и съответно броя на военнослужещите и техните семейства, които осигурява държавата. Друга причина е необходимостта от повече оръжия, предимно оръжия със среден и голям обсег, които поразяват руските петролни рафинерии.

"През последните осем месеца националната сигурност и отбрана струваха близо 42 милиарда долара (без военна помощ в натура), докато ние сме събрали само 39 милиарда долара от собствени ресурси (приходи + чуждестранна държавна помощ), така че вече дори не покриваме нашия дял от разходите, които покривахме преди.

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Отбранителните сили също така отчитат допълнителна финансова нужда от 27 милиарда долара до края на годината", отбеляза Пидласа.