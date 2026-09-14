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Над 1200 чужденци: Белгия с рекорд на изгонените от страната

14 септември 2026, 12:42 часа 698 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Над 1200 чужденци: Белгия с рекорд на изгонените от страната

От началото на тази година властите в Белгия са изгонили 1239 чужденци без право на престой в страната. Така е "подобрен рекордът" от 2017 г., когато изгонените са били 1112 души, съобщават местни медии. Уточнява се, че става дума за лица, които са били осъдени за престъпления и са били в затвора, преди да бъдат върнати в родните им страни. Миналата година са били върнати 991 чужденци, а през 2024 г. - 828. 

Основната част от осъдените са били от Мароко (233), а също от Албания (195) и Алжир (138). 

Министърът по въпросите на убежището и миграцията Анлин ван Босют посочва, че увеличеният брой тази година има пряка връзка със сключените споразумения с Мароко и Алжир за обратно приемане на техните граждани. В последните месеци Белгия разшири списъка с европейски държави, където могат да бъдат прехвърлени част от лишените от свобода заради пренаселеността на затворите. Миналата година белгийското правителство започна предварителни разговори с Албания и Косово, а след това разшири списъка с Естония, Босна и Херцеговина, Република Северна Македония, Сърбия, Черна гора и Литва.

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Белгия чужденци
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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