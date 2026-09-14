До 4000 души остават в украинския град Олешки, на източния бряг на река Днепър в Херсонска област, включително деца и инвалиди. Преди войната, започната от руския диктатор Владимир Путин, там са живели около 25 000 души. Последната доставка на храна за града е осъществена на 26 май - оттогава градът е на практика откъснат от доставки на храна и основни лекарства. Това твърди в свой материал беларуската опозиционна медия NEXTA. Градът е буквално военна зона и руската окупационна власт не позволява евакуация на цивилни, макар че Украйна го предложи няколко пъти.

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"Жителите гладуват и се чувстват обречени. Пътищата са минирани, докато руски дронове атакуват хуманитарни конвои. Хората не могат безопасно да напуснат града и оцеляват със зеленчуци и плодове от градините си. Но летният сезон е към своя край и хората колят домашни животни, за да имат и храна и защото нямат с какво да ги хранят.

Поради недостига на храна кражбите на реколта зачестяват. След нападение срещу хуманитарен конвой някои жители събраха оцеляла храна директно от останките. Парите в града на практика са загубили стойността си. Зърнени храни, брашно, картофи и други храни могат да се получат само чрез бартер.

Украинските власти и международните организации се опитват да договорят евакуация. За целта е необходимо поне кратко прекратяване на огъня. Но руснаците отказват да отворят хуманитарен коридор", пише в материала.

Hunger in Oleshky: people in the occupied city have been without food and medicine for months



Up to 4,000 people remain there, including children and residents with limited mobility. The last food delivery took place on May 26.



Since then, the city has effectively been cut off… pic.twitter.com/nHvp2Z8SDo — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2026

Там се напомня и, че назначеният от руснаците уж губернатор на Херсонска област Владимир Салдо, бивш кмет на град Херсон в периода 2002-2012 година, отрича да има хуманитарна криза в Олешки. Но т.нар. посланик за особени поръчения (посланик със специални поръчения) към Министерството на външните работи на Руската федерация Родион Мирошник призна, че има криза - обаче за това били виновни Украйна и Запада. Мирошник е бивш член на "Партията на регионите" в Украйна и отговаря за разследване на военни престъпления в Украйна от руска страна. "Партията на регионите" беше партията на сваления с Майдана бивш украински президент Виктор Янукович.

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