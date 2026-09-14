Войната в Украйна:

Без храна цяло лято: Украински град е изправен до стената

14 септември 2026, 9:26 часа 791 прочитания 0 коментара
Снимка: Владислав Гайваненко / Дніпропетровська ОДА (ОВА)
Без храна цяло лято: Украински град е изправен до стената

До 4000 души остават в украинския град Олешки, на източния бряг на река Днепър в Херсонска област, включително деца и инвалиди. Преди войната, започната от руския диктатор Владимир Путин, там са живели около 25 000 души. Последната доставка на храна за града е осъществена на 26 май - оттогава градът е на практика откъснат от доставки на храна и основни лекарства. Това твърди в свой материал беларуската опозиционна медия NEXTA. Градът е буквално военна зона и руската окупационна власт не позволява евакуация на цивилни, макар че Украйна го предложи няколко пъти. 

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"Жителите гладуват и се чувстват обречени. Пътищата са минирани, докато руски дронове атакуват хуманитарни конвои. Хората не могат безопасно да напуснат града и оцеляват със зеленчуци и плодове от градините си. Но летният сезон е към своя край и хората колят домашни животни, за да имат и храна и защото нямат с какво да ги хранят.

Поради недостига на храна кражбите на реколта зачестяват. След нападение срещу хуманитарен конвой някои жители събраха оцеляла храна директно от останките. Парите в града на практика са загубили стойността си. Зърнени храни, брашно, картофи и други храни могат да се получат само чрез бартер.

Украинските власти и международните организации се опитват да договорят евакуация. За целта е необходимо поне кратко прекратяване на огъня. Но руснаците отказват да отворят хуманитарен коридор", пише в материала.

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Там се напомня и, че назначеният от руснаците уж губернатор на Херсонска област Владимир Салдо, бивш кмет на град Херсон в периода 2002-2012 година, отрича да има хуманитарна криза в Олешки. Но т.нар. посланик за особени поръчения (посланик със специални поръчения) към Министерството на външните работи на Руската федерация Родион Мирошник призна, че има криза - обаче за това били виновни Украйна и Запада. Мирошник е бивш член на "Партията на регионите" в Украйна и отговаря за разследване на военни престъпления в Украйна от руска страна. "Партията на регионите" беше партията на сваления с Майдана бивш украински президент Виктор Янукович.

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хуманитарна криза война Украйна Олешки
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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