Зимата не си тръгва: Снежни бури връхлитат Европа (ВИДЕО)

Зимата не иска да си отиде. Макар че сме на прага на април, снежни бури връхлитат Европа, съобщават новинарски агенции.
Winter won’t let go: snowstorms hit Europe— NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2026
In France, Belgium, northern Italy, Poland, and across the Balkans — strong winds, snow, and subzero temperatures are reported. Cold conditions persist in the Carpathians.
More like winter than spring. pic.twitter.com/sfLaxDgjRr
От Франция, Белгия, през Северна Италия, Полша до Балканите — навсякъде се съобщава за силни ветрове, силни за сезона снеговалежи и температури под нулата. Студ връхлетя и Карпатите в Румъния. Синоптици вече предупредиха, че европейците ще трябва да проявят търпение, за да се насладят на по-топло време и пролетни температури.
