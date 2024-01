Зимна офанзива: Руснаците се чудят ще могат ли да я направят (ВИДЕО)

В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) представя букет от руски мнения и анализи за руската зимна офанзива. Преобладаващата позиция – опасения, че Русия няма достатъчно войници, за да осъществи мащабна и всеобхватна офанзива. Руският алтернативен историк Сергей Переслегин разсъждава как офанзива трябва да има в момента, в който украинците се изтощат да защитават Авдеевка и предмостието си на източния бряг на река Днепър, при Кринки (30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от река Днепър). Той обаче предупреждава, че опасност номер едно е Русия да направи грешките на Украйна от третата ѝ контраофанзива през 2023 година.

Ukrainian М1А1 Abrams SA equipped with reactive armour. pic.twitter.com/DZNqEJgERE — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 14, 2024

Популярният руски военен телеграм канал "Двама майори" обаче пише, че руснаците имат достатъчно войници за локални тактически действия, но е малко вероятно това да стигне за значим оперативен пробив на фронта към момента. Масово се коментира, че ниските температури и замръзналата земя ще улеснят действия с бронирана техника и пречат на използване на авиация и дронове, но бившият руски вицепремиер и бивш директор на "Роскосмос" Дмитрий Рогозин говори друго за дроновете – че в Запорожието и по източния бряг на река Днепър украинските дронове са като оси в кошер, атакуват постоянно и това затруднява ротацията на руските войници тоест пречи на организация на пехотата за атаки. Рогозин настоява за повече системи за заглушаване на дронове, включително за защита на движещи се военни колони: "Говорим за това вече 6 месеца": Украински дрон нокаутира най-прехвалената руска антидрон система (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

В съзвучие с очакванията за руски натиск, в сутрешната сводка на украинския генщаб има данни, които го потвърждават – 94 бойни сблъсъка по целия фронт за изминалото денонощие. Освен при Авдеевка и направлението "Маринка" (Новомихайловка и Григоровка), двуцифрен брой руски пехотни атаки е имало в Луганска област (Лиманско направление) и в западната част на Запорожка област, по линията Новопокроповка – Върбово (12-18 километра юг-югоизток от Орехов, в направлението към Токмак).

На този фон обаче, в обзорите на Семьон Пегов (WarGonzo) и на популярния руски телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, няма и намек за някакъв по-сериозен руски успех. "Рибар" дори пише за "спад на настъпателните действия" при Авдеевка, докато Пегов схематично изброява местата, където се водят боеве.

This is how medics of the 47th Mechanized Brigade work under the pressure of time. pic.twitter.com/pfH96TxDXB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 14, 2024

От украинска страна има предупреждение, че в направлението при Бахмут вече има струпани около 80 000 руски войници. Иначе няма и никакви геолокализирани видеокадри от което и да е направление на фронта, които да показват сериозна промяна на позиции:

Ukrainian FPV hits a Russian tank in Krynky, occupied left bank. pic.twitter.com/8xnJlEmmsP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 14, 2024

Интересна новина от почивните дни - украинската армия плени за пръв път сомалийски наемник. "За пари дойдох", казва плененият сомалиец:

ОЩЕ: Лоши сигнали за фронта в Украйна, Байдън със силни думи към републиканците (ВИДЕО)

That's why the borders around Russia need to manned by 50cal guns..... pic.twitter.com/AKEdQ2thXg — Kvist.P💙💛❤️🇩🇰 (@kvistp) January 13, 2024

Снощи имаше експлозии над Курск – руското военно министерство съобщи за три свалени ракети „Точка У“. Кримският мост също беше затворен за няколко часа, а предвид новината от снощи за сериозна руска загуба, която още не е потвърдена, това изобщо не беше изненадващо: Украинците свалиха руски самолет А-50 и бомбардировач Ил-22 над Азовско море?