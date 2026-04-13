Зърно е било незаконно отглеждано в Чернобилската забранена зона

190 хектара земя в Чернобилската зона са били незаконно използвани за отглеждане на пшеница и царевица, става ясно от съобщение на главната прокуратура на Украйна в Telegram, с което тя се обърна към търговския съд на Киевска област с иск за връщане на държавата на общо три парцела земя. Стана ясно, че посевите се отглеждат незаконно в зоната на Чернобил повече от 5 години. Тези земи се намират в района на Вишгород - в зоната на изключване и зоната на задължително презаселване, които са пострадали в резултат на аварията в Чернобил.

Какъв е рискът?

От 2020 г. обаче всички тези територии се използват за отглеждане на селскостопански култури, в частност пшеница и царевица, без специално разрешение, което представлява риск за живота и здравето на хората, твърди украинската прокуратура.

Какво е установило разследването?

Разследването установи, че незаконно е променен статута на тези парцели, впоследствие те са прехвърлени в общинска собственост, а накрая земята неоснователно е дадена на частна фирма. Причината е решение, каквото всъщност не съществува. Използвани са и държавни актове за земя, издадени на бившето колективно предприятие "Свитанок", което е в процес на закриване и няма правоприемници.