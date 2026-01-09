Горите ни са болни: Рекордно нисък добив на дървесина през 2025 г.

През изминалата 2025 г. добивът на дървесина се очертава да бъде рекордно слаб. Според последните публикувани данни на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) транспортираната дървесина от временен склад за изминалата година е едва 80% от планираната според горскостопанския план. Отделно от това количеството е по-малко с 30% от транспортираната суровина през 2018 (последната, през която плановете са изпълнени напълно).

Това пишат в своя позиция от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост.

Според тях статистиката на ИАГ не е изненадваща за никой, който познава добре сектора.

През 2025 г. добивът на дървесина се очертава като изключително нисък, коментира инж. Петър Дишков, експерт към БКДМП.

Браншът е пред колапс

По думите му продължава тревожна тенденция от последните години грижата за горите да намалява, а това води след себе си до катастрофални последици – влошаване здравословното състояние на дърветата и създаване на предпоставки за пожари, които през последните 2 години представляват сериозен проблем за страната ни.

Вследствие на всички тези фактори се наблюдава намаляване на количествата преработена дървесина, свиване на работата на дървообработващи предпрития или дори фалити, загуба на служители поради съкращаване или принудително затваряне и то най-вече в планинските и полупланинските региони.

По данни на камарата в сферата на горското стопанство и горската промишленост в страната работят над 67 000 души, които създават около 3% от БВП в биоикономика, която трябва да бъде базирана на принципите на модерно горско стопанство.

Източник: БКДМП

"Дървесината е възобновяем ресурс, които следва да се потребява каскадно съгласно Европейската стратегия за горите 2030. А ползите от здравите гори са неизброими - от социална, екологична и до икономическа гледна точка", твърдят от организацията.

Българските гори са болни

"Проблемите вече са видими дори и за неспециалистите – горите у нас са пълни с паднали сухи дървета, които са предпоставка за бъдещи проблеми. Издънковите насаждения и иглолистните култури застаряват и съхнат. Освен материални щети, вече виждаме, че заради паднали дървета се случват неприятни и някога трагични иннциденти", допълва инж. Дишков.

По думите му "дърветата имат жизнен цикъл и когато не се съобразяваме с него поради псевдоекологични съображения или просто поради немарливост, ни очакват сериозни последици".

"Време е обществото да осъзнае, че ако искаме здрави гори, следва да ги стопанисваме активно – чрез различни лесовъдски мероптиятия – сечи, отглеждане, залесяване. Затова е важно да се доверим на лесовъдите и лесовъдската наука, която работи за устойчиви гори в полза на обществото", коментира още Дешков.