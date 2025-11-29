Студио Actualno:

Българинът, който създаде слънчевия хладилник и касетките, но бе забравен в родината си (СНИМКИ)

29 ноември 2025, 19:30 часа 460 прочитания 0 коментара
Българинът, който създаде слънчевия хладилник и касетките, но бе забравен в родината си (СНИМКИ)

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина плюс повод за гордост за всеки българин.

Научните среди оценяват приноса му за развитието на човечеството като по-значим дори и от този на Джон Атанасов. В България обаче той остава широко непознат.

Професор Димитър Чернев е един от най-значимите български учени и изобретатели с международна известност, чийто принос в различни научни области е неоспорим. Роден е във Варна през 1930 г., завършва електроинженерство в София и започва кариерата си в Българската академия на науките. Политическите обстоятелства го карат да емигрира в САЩ през 1956 г., където търси убежище. В Америка той бързо се утвърждава като блестящ ум и започва работа в престижния Масачузетски технологичен институт (MIT), където става асистент на бъдещия Нобелов лауреат Денис Габор.

Откритията, които остават в историята

Отвъд океана проф. Чернев прави редица революционни открития, които и до днес се използват в научните, а и в ежедневните дейности. Той участва в създаването на магнитофонната компакт-касета, която променя начина, по който хората слушат музика.

По-късно разработва и усъвършенства катодната тръба, чиято технология днес се използва във всеки мобилен телефон.

Чернев има значителен принос и в космическите технологии, като работи в космическата лаборатория на Калифорнийския технологичен институт и участва в проекта за управление на първите марсоходи на НАСА. 

И до ден днешен обаче едно от най-известните му изобретения е първият в света слънчев хладилник, който работи на базата на зеолити и без електричество и/или компресор. Историята помни, че именно такъв хладилник спасява милиони животи в тропическите райони на Африка, като се използва за съхранение на ваксини по програми на ООН. Именно проф. Чернев е и един от основателите на световната Асоциация за естествени зеолити през 1976 г., която обединява учени от цял ​​свят.

Българинът е притежател на над 60 патента, регистрирани в САЩ, Европа, Япония и Австралия. През 2010 г. той възстановява гражданството си у нас, но продължава да живее и работи в САЩ до смъртта си през 2012 г. на 82-годишна възраст.

Снимки: Личен семеен архив

