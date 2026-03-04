20 бързи въпроса... към Иван Джовани Стоилов от Robust

От всичките си роли Джовани ни е най-интересен като китарист в doom/goth метъл групата Robust (другите там са Бъсти – китара, Делян – бас и вокали, и Милен Козов – Ломбардо - барабани). Освен сравнително пресния нов албум, вече са и на турне: след Плевен и Троян, следи ги за датите в Бургас, Пловдив и другите градове, в които можеш да ги слушаш на живо. А сега – отговорите му на нашите 20 бързи въпроса:

Как би обяснил работата си на някой първокласник?

Аз работя различни неща и имам няколко професии. Тази на дизайнер, творчески директор и комуникационен консултант, например, е като в турнир по ловене на риба с „башкъ-въдица:. Представи си, че ти си този в отбора, който трябва да даде съвет, идея и да измисли нещо, което работи като въдица, но и да не е, защото това е състезание по риболов с „башкъ-въдици“ и рибите бягат от нормалните въдици, които всички риби познават, разбира се. Другите две – музикант и готвач са от детската градина и няма нужда да се обясняват на първокласници.

Какво не би работил никога, дори и да трябва да живееш под мост?

Ченге. Заради напрежението.

Вреден навик, с който губиш битката всеки ден?

Не бива да тичам за автобусите – вече има точни разписания!

Полезно умение, което усвои наскоро?

Благодарение на Кулинарната Академия към ЕОАР и на шеф-овете в ресторант Andrе, кулинарните ми умения качиха ниво. Държавните изпити за готвач са следващата седмица. Възнамерявам да ги взема!

Мъдър съвет, който си давал?

Посъветвах рок-групата, в която съм китарист, автор на текстовете и визионер, да кандидатстваме по програма за финансиране от Национален фонд Култура. Това беше мъдро! Сега имаме албум, издаден на плоча и стартираме национално турне! Иначе, както обясних на първокласника, съм професионален съветник! Всички мои съвети са не просто „мъдри“, но и аргументирани и с фактура. В семейството, на синовете ми, и то само когато поискат, се старая да давам такива съвети, които те да определят като „мъдри“ след време.

В коя знаменитост беше влюбен като малък?

Ким Гордън от Sonic Youth. Тя беше млада тогава. И сега ме кефи.

Голяма беля, която си правил?

Хм... По-големите бели се осъзнават пост-фактум, ако въобще. Много се надявам с времето да не се случва да определям мои решения или действия като „голема беля“!

Иначе, от тия работи „ Опаа, ко стана!“, има много! И професионални, и лични, но нищо „чак толкова“ – издание с тираж милион с грешка в подзаглавието или пък ястие за 20-30 гости, цялата рода, със сол вместо захар – това какви бели са толкова!?

Кое в социалните мрежи те вбесява най-лесно?

Освен това, че всъщност платформите представляват частни търговски дружества с пирамидална корпоративна структура с прекомерна власт и влияние и невъзможност за регулация и контрол при сегашното състояние на световната обществено-политическа конюнктура ли? Ами вбесява ме гадната кирилица на български и то, забележи, не защото се използва руска типографска форма, ами просто защото въпреки че не ги бърка да го оправят – не го оправят!

Какво обичайно готвиш за гости?

Обичайно за гости вкъщи готвя традиционно, но не и обичайно!

С какво ядене и пиене да те почерпи онзи, който иска да ти се хареса бързо?

Прашна бутилка ракия от мазето на дядо му и... без „суши“!

Хобито, за което би искал да имаш време?

Гейминг.

Най-глупаво загубено време от теб напоследък?

Гейминг.

Нещо, за което похарчи неразумно много пари?

Аз, а и моето семейство сме сравнително дисциплинирани в това отношение. Макар че ако се съберат общо бюджетите за музикални фестивали 5-10 години назад, наеми за репетиционни, музикален „гиър“ и се прибави и музикална колекция, натрупана с времето с 1600-1700 заглавия... получават се плашещи суми! Отговорът тук би трябвало да е „музикалното ми хоби“. Инвестицията откъм време е още по-страшна. Но май не съжалявам!

България ще се оправи тогава, когато…

Мислите, че постигане и задържане на такъв статус е възможен ли? Първо, не мисля, че България има нужда от някаква специфична и различна „оправянка“ от другите. Като цяло светът ще е по-добре с по-образовани в полето на т. нар. естествени науки общества, по-малко негативна селекция при лидерствата и по-справедливо разпределение на общия ресурс. Второ, етикетът „оправен“ е със спорно съдържание и смисъл. Мисля, че за възможно най-„оправено“ би трябвало да се приеме състояние на такъв баланс между „оправеност“ и „неоправеност“, който ни позволява да се движим напред. Това е и естественото състояние на нещата в тази вселена.

Глуповато суеверие, с което се съобразяваш?

Гледам да не стоя с един чорап, но не съм сигурен каква беда точно ме чака, ако го правя!

Как си представяш, че ще отпразнуваш 80-ия си рожден ден?

Не знам. Тъкмо ще съм се пенсионирал... евентуално!

Ако си жена само за два часа, какво непременно ще направиш?

Не всичко съм склонен да споделя, но освен това – нищо толкова специално за два часа!

Говорим за пола, а не за ролята, нали? Защото, иначе и според стереотипа, за час-два, понякога повече, днес и всеки ден съм в ролята на жена, докато чистя, готвя или се занимавам с някое от децата.

Като кой литературен или филмов герой би поживял?

Всички, за които се сещам в момента, май имат повече и по-тежки проблеми от мен! Нещо супер cool, като Люк Скайуокър във времето след „Завръщането на джедаите“, когато основава Новия джедайски ордър и Академията.

Ако се преродиш в животно, кое да е то?

Не знам! Някое, което живее в гора и е с козина.

Ако беше благородник, какъв девиз щеше да е изписан на герба ти?

Сигурно „Aeternum gaudium“ - нещо като „Вечен кеф“. Или пък „Mare scientiae, situla ingenii“ - „акъл-море, глава-кофа“... Между другото в гербовия канон мотото е компонент от семейния коут, т.е. не е нещо индивидуално, а е фамилно и обикновено се наследява.

Интервю на Милен Антиохов