Първият българин, обявен за бележита личност в Кеймбридж

22 април 2026, 19:25 часа 3463 прочитания 0 коментара
България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях е Атанас Сейков - пътешественик, писател, преводач и първият българин, обявен за бележита личност в Кеймбридж. 

Кратки биографични данни

Той е роден на 18 март 1928 г. Този велик българин остава в историята като писател, пътешественик и преводач. Сейков завършва специалността "Есперантология" в Педагогическия институт, Будапеща, през 1964 г. След това работи паралено във вестник "Народна младеж" и като учител и преводач от английски език в Пловдив. Основава Съюза на независимите български писатели и Съюза на свободните писатели през 1990 г. Автор е на 15 книги, както и на 127 публицистични произведения, които са отпечатани в общо 38 издания - български и чуждестранни.

Атанас Сейков получава титлата "Кавалер на честта", която му е присъдена от Международния биографски център в Кеймбридж, Англия. Двуезичното английско-българско и българо-английско издание "Речник – думи и изрази, употребявани от CNN" също е негово дело. 

В литературните си импресии, събрани в книгите "Голямата тайна" и "Как пробивам в живота", чрез есеистичните си пътеписи писателят пренася българския читател в различни части на света - Англия, Германия, Турция, Норвегия, Швеция, Финландия, Швейцария, Норвегия и Япония. 

Приятелството на Атанас Сейков с великия Златю Бояджиев

Съдбата среща Атанас Сейков с големия художник Златю Бояджиев и неговата съпруга Цена. След като художникът е застигнат от парализа, се налага той да измоли кола от Тодор Живков. По онова време разрешението за закупуване на автомобил се е издавало от държавния глава и министъра на вътрешната търговия. Тодор Живков нарежда да се отпусне черна „Волга” на парализирания художник, с която той да се придвижва.

През 1975 г. Атанас Сейков става шофьор на Златю Бояджиев, пропътувайки почти цяла Европа с черната Волга. Пътешественикът работи без възнаграждение като в замяна иска единствено художникът да илюстрира книгата му "Голямата тайна". Специално за тази цел Златю Бояджиев си купува перо и туш. За да изпълни обещанието си към Атанас Сейков, художникът рисува всеки ден от 7 часа сутринта до 11 часа вечерта. Вдъхновен от текста на творбите в книгата, Златю Бояджиев успява да създаде 13 графични рисунки, съпътстващи написаното от автора им.

Пътеписното есе за Амстердам, описващо откриването на музея на Ван Гог на 2 юни 1973 г. с 230 картини и скици на обща стойност 300 млн. гулдена, вдъхновява художника. Той изобразява Холандия с характерната за нея вятърна мелница. 

Английската гордост „Биг Бен” в съчетание с вратата на „Даунинг стрийт” 10 е още една от творбите на великия художник. В нея до лондонския полицай той изобразява изпъчен балканец с мустаци, гега, калпак и цървули.

Една по една тези картини са закупени от Атанас Сейков. След като писателят ги заснемал на фотолента, връщал оригиналните картини на съпругата на художника с обещанието тя да не му казва за това. По този начин се появяват литературните импресии, изрисувани от златните ръце на Златю Бояджиев.

Източник: Трета възраст

Таня Станоева Отговорен редактор
