Лекарят, който въвежда операциите на черепа в България, но е застрелян при обир в кабинета си

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях е д-р Христо Момчилов, който завещава 4 милиона лева на страната.

Кратки биографични данни

Христо Момчилов е роден през 1873 година в град Елена. Завършва Тръновската гимназия, след което заминава за Париж да следва медицина. Там специализира хирургия и очни болести. След като завършва образованието си се завръща в родината. В продължение на 10 години, до 1911 година, той работи като околийски лекар в Бяла и Трявна и в Клементинската болница в столицата.

Още: Възрожденецът, който полага основите на българския театър

През 1912 г. той участва в Балканската война като полкови лекар. През Първата световна война е отново на фронта като лекар. След края на войната се връща родния си град Елена и там практикува професията си в продължение на 10 години, до края на земния си път през 1928 година.

Професионални постижения

Завършилият в Париж медицина д-р Момчилов не спира да се интересува от последните постижения в тази област. Всяко лято той прекарва своя отпуск във Франция, където черпи опит и познания от своите колеги.

У нас д-р Момчилов прави една от първите за времето си операции за отваряне на череп. Познанията му за лечение на очни болести са ценени и в чужбина. Той е притежател и на един от първите частни рентгенови апарати. Често преглежда бедни пациенти напълно безплатно.

Трагична смърт

Д-р Момчилов не създава свое собствено семейство. Живее на семейни начала със сирачето Пена, което прибира у дома.

Убит е през 1928 година при опит за обир в дома му. Четиримата похитители влизат в дома му и се представят за пациенти. При прегледа един от тях вади револвер и иска от лекаря 50 000 лева откуп, за да не го застреля. Той се съгласява да даде исканата сума, но в този момент Пена влиза в стаята и виждайки какво се случва, започва да крещи. Лекарят прави опит да избяга, но е застрелян от един от похитителите.

Още: Българският авиатор, който създаде първия ни самолет и написа "библията" за американски пилоти

Завещание

Д-р Момчилов завещава цялото си състояние на страната. То възлиза на около 4 млн. лв. и според последната му воля е завещано на хора и институции за подпомагане на културни цели и благотворителност.

На името на д-р Христо Момчилов са основани два дарителски фонда. Първият фонд е с капитал 100 хил. лв. Той се управлява от УС на БАН. По волята на д-р Момчилов лихвите от този фонд следва да бъдат използвани за отличилите се в лекарската професия околийски доктори. До 1941 г. лихвите от фонда са били използвани за награждаването на 30 доктора от цялата страна.

100 хил. лв. от завещанието на д-р Момчилов са предназначени за гимназията в Елена. Волята на дарителя е от тези пари да се създаде фонд, който да се използва за награждаване на отличните ученици.

Дарителят завещава и около 300 хил. лв. на община Елена, които да бъдат използвани за електрификацията на града. 200 хил. лв. от богатството си той завещава за построяването на градска баня. Същата сума завещава и за издръжка на детска здравна колония, както и за построяването на почивен дом за деца. Д-р Михайлов завещава и 25 хил. лв. на църковните настоятелства на двете църкви в родния му град Елена, както и 300 хил. лв. на читалища "Напредък", които да се използват за сценично обзавеждане на театралния салон, както и за просветни нужди.

Къщата си в град Елена лекарят завещава на местното туристическо дружество. На болницата в родния си град той дарява рентгеновия си апарат и хирургическите си инструменти. Цялата си библиотека дарителят оставя на Медицинския факултет на СУ.

Още: Пазителят на българщината, оставил ярка следа в българския фолклор