Живот и изкуство: 5 любими произведения нa актрисата Дария Симеонова

Познавате я като Наталия от сериала „Откраднат живот“, като Елена от филма „Майка“, като Камий от постановката „Презрението“. Прочетете кои са нейните любими произведения и ще я опознаете малко по-добре като Дария:

КНИГАТА, която препрочиташ отново и отново?

В момента - „Островът на дядо“. Една детска книжка на Бенджи Дейвис. Чета я често на Макси, и двамата много я харесваме. Това е един много красив начин да обясниш смъртта.

ФИЛМЪТ, който те е разплаквал почти безутешно?

Аз си плача нa филми, не го крия. Много плаках на „Списъкът на Шиндлер“, „Зеленият път“, дори на „Тетрадката“ си поплаках. На „Цар Лъв“ винаги плача... Безутешното се определя от това, доколко даден филм/сцена съвпадне с подобно събитие в живота ми.

КОНЦЕРТЪТ, на който припяваше с пълно гърло от публиката?

U2. Coldplay. Искахме много да отидем на Adele в Берлин това лято, но нямаше как, защото Ема е още много малка.

https://i.actualno.com/actualno_2013/upload/2024/08/26/0193971001724684560_big.jpg

Фото: Антон Бъчваров

ПИЕСАТА, която е оставила най-траен отпечатък в душата ти? (като зрител)

Веднага се сещам за „Нощна пеперуда“. Прекрасно представление, много честно и някак близко до всеки човек на изкуството. Старите „Хъшове“. Който не го е гледал, само той не е викал „Да живее България!“. Един лондонски спектакъл - The Curious Incident of the Dog in the Night-Time, невероятен спектакъл... Има и още, но тези изникват веднага в съзнанието ми.

КАРТИНАТА, пред която би искала да поседиш дълго?

„Викът“, от Едвард Мунк. Може би в момента това е картината, която най-добре пасва на скритите ми и не чак толкова скрити бесове.