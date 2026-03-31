Софийски разходки: Жлъч

Докато чакаме новия поетичен рап от големите в българската секция на тази индустрия Матю Стоянов и неговите хора от So Called Crew, слушаме много и от по-старите неща. „Не ще ми стигне един живот да се разхождам по тротоарите на София...“ Важно ни беше Жлъч да е част от рубриката и да ни разкаже за тези тротоари:

Кое е мястото в София, на което се чувстваш като у дома си?

Всички южни квартали, запечатани в ранните ми години. Борово, Красно село, Бели брези, Гоце Делчев, Стрелбище, Бъкстон, Красна поляна откъм Септември. Естествено изключвам Манастирски ливади, тая тъжна нелепица.

Опиши ни обичайния си маршрут за разходка?

Доста често щракам между Паметника Левски и студиото ни, което е точно до Кристал. Никога не е разходка обаче, обикновено бързам и закъснявам.

Кой е идеалният саундтрак за столицата?

Last Hope. Vendetta. Redound.

Сграда в града, която би искал да притежаваш?

Коя е централата на ДПС в момента?

Кой е човекът в квартала, при когото обичаш да спреш и да поговорите?

Леля Пепи от месарския магазин. Всички обикновено казват за дъщеря ми, че ми е одрала кожата, само леля Пепи каза „отрезала ти е главата“.

Как обичайно представяш София на някой чужденец?

Един от най-старите градове на континента и отлична парти локация.

Коя е любимата ти улична храна в София?

Ето само пет отговора на тоя въпрос. Machete са велики. Dönerman на пазара Димитър Петков, Santé на Графа. Много ми липсва Pop-up Chicken на Шишман. И да, закуските от Фантазията на Красно село, вечен фаворит, завинаги.

Любим софийски жаргонен израз?

Много са и се сменят, но имам фаворит в момента. Научих го от един приятел от Слатина: „ебало си е мишка крак“ или „да си ебе мишле краче“. Доста е подходящ за последните години.

Какво би променил в града?

Толкова много, че ще прозвуча като кандидат-кмет. Но хайде като за начало – бих боднал едни 50-60 височинни общински паркинга из целия град, ей така, да видим какво ще стане.

А какво – в никакъв случай?

Територията, заета от паркове и зелени пространства. Не бих добавил още такава, но категорично не бих отнел нито квадрат.

В кой месец от годината София ти изглежда най-красива и най себе си?

Септември. В края му, когато лудницата е започнала отново и всички пак мрънкат заради задръстванията и опашките, температурата е идеална, за да съм в парковете с дребосъка или в бар Сол на Врабча с чаша пенливо в ръка, малко след като сме пръснали с пореден разпродаден концерт. То и аз съм най-красив и най-себе си тогава.

Интервю на Милен Антиохов