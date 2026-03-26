Как мислят великите лидери: Робин Шарма с лекция на живо в София

Световноизвестният канадски автор на международни бестселъри Робин Шарма пристига у нас догодина, за да изнесе лекция на тема "Лидерството в ежедневието: Тайните навици за успех в бизнеса и живота" (Everyday Leadership: The Hidden Habits for Winning in Business + Life). Един от водещите лектори в света по лидерство и личностно развитие ще разкрие пред българската публика тънкостите зад това как да бъдеш истински успешен, на 25 април 2027 г. в зала 1 на НДК. Билетите за лекцията на Robin Sharma, който идва по покана на Fest Team, влизат в продажба утре, 27 март, в мрежата на Ticket Station на цени от 66 до 150 евро.

Робин Шарма - пробужда потенциала на хора

Обявен за един от петимата водещи гурута в областта на лидерството в световен мащаб чрез независимо проучване сред над 22 000 бизнес професионалисти, Робин Шарма е от онези хора, които притежават изключителен талант да завладяват публиката с увлекателния си разказ, като същевременно представя оригинални и практични идеи, които помагат на компаниите да постигат успехи в условията на бързите промени.

Чрез своите завладяващи лекции и иновативни идеи, Робин Шарма преобразява хората, като пробужда техния потенциал за "лидерство без титла" и ги насочва към несравними успехи. Над 30 години водещи световни компании и организации като Nike, GE, Microsoft, Starbucks, Expedia, FedEx, PwC, HP, Unilever, Oracle, включително NASA, Yale University и YPO, избират Robin Sharma като лектор за едни от най-важните им събития.

Българската публика ще има уникален шанс да се учи от световнопризнатия лектор и да разбере какви са тънкостите за постигане на успехи както в бизнеса, така и в живота. По време на гостуването си у нас Robin Sharma ще разкрие какви са практическите ежедневни навици на изключителните лидери, ще разкаже как да усъвършенстваме креативността и продуктивността си, както и как да работим по-добре в екип. Ще представи силни стратегии за личностно развитие, както и ще обясни как да се освободим от т.нар. "жертвено мислене", за да подобрим лидерските си умения.

Книгите на Робин Шарма са публикувани в над 75 държави и преведени на повече от 90 езика, което го прави един от най-четените автори по света в днешно време. Неговият бестселър „Лидерът, който нямаше титла“ поставя началото на цяло движение около мисията на Шарма да помага на хората и компаниите по света да „ръководят без титла“. Други негови известни книги като „Богатството, което не се купува с пари“, „Клуб 5 сутринта“, „Манифест на всекидневния герой“ и „Монахът, който продаде своето ферари“ са продадени в над 25 милиона екземпляра, включително и в България, което доказва какъв феномен е Шарма в опита си да помага на хората да се самоусъвършенстват и да развиват лидерските си качества. Очаква се догодина да излезе и най-новата му книга, която българските читатели могат да намерят под издателство „Екслибрис“.

Лекцията на Робин Шарма в зала 1 на НДК на 25 април 2027 г. е с начален час 9:30 ч. сутринта. Билетите влизат в продажба утре, 27 март, в мрежата на Ticket Station на цени от 66 до 150 евро.