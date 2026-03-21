Българският писател, убит без съд и присъда след преврата през 1944 г.

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях е Йордан Бадев - български литературен критик, публицист и журналист, деец на ВМРО, убит без съд и присъда след Деветосептемврийския преврат през 1944 година.

Биографични данни

Йордан Антонов Бадев, по-известен с псевдонима Брусников, е роден на 25 февруари 1888 г. в Битоля. Негови родители са Елисавета Бадева и Антон Бадев от Прилеп. Баща му работил като преподавал в Солунската българска гимназия.

Още: Българската Коко Шанел, която съчета европейския шик с традиционната шевица

През 1906 г. Йордан завършва Битолската българска гимназия. След това учи славянска филология в Софийския университет, а после завършва и филология в Лозанския университет. След получаването на висшето си образование, Бадев се завръща в Македония и започва работа като учител в Битоля.

Изселва се в България след Междусъюзническата война през 1913 година, след което започва работа като учител в София. По това време става и член-учредител на Македонския научен институт.

От фронта до перото 

Йордан Бадев участва в Първата световна война като запасен подпоручик, взводен командир. Заради храбростта си на фронта е награден с ордени „За военна заслуга“ и „За храброст“.

В периода преди Втората световна война е привърженик на ориентация на България към Третия райх - това е единствената му надежда за успешно разрешаване на македонския въпрос. 

Бадев се изявява не само на фронта, той се занимава активно с литература и журналистика. Публикува в печатните издания „Златорог“(списание), „Зора“ (вестник) и „1838 – 1938“ (вестник). През 1931 година той става редактор в рубриката на „Зора“, отнасяща се до културните въпроси. Бадев е и редактор на вестниците „Народност“ и „Миргород“. Автор е на редица статии, засягащи въпросите на българската литература. Той пише както общотеоретични и обзорни статии, така и портрети и очерци. Книгата му „Животът и изкуството“ излиза през 1938 година. 

Брусников е автор на книгите - „Даме Груев. Живот и дело“, „Слово и родина“, „От ранно детство. Спомени“ и „Скици на живите“, както и на много статии, посветени на участници в македонското движение.

След Деветосептемврийския преврат през 1944 година Бадев е убит без съд и присъда от комунистите. Осъден е посмъртно през март 1945 година с Дело №6 в процесите на Народния съд. Книгите му влизат в “Списъка на вредната литература”. Посмъртно е реабилитиран от Върховния съд през 1996 година.

Прочетете също: Българинът, изобретил летателна машина, чийто архив остана изпепелен в пожари

Таня Станоева
