Георги Иванов обвини клеветниците за състоянието на Боби Михайлов: „Мога да говоря с имена“

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов говори пред медиите по повод кончината на легендарния вратар и капитан на Левски и националния отбор по футбол Борислав Михайлов. Иванов се прибира от Индонезия, до където пътува с „лъвовете“ за турнира FIFA Series. Те са спрели непредвидено в Атина, като именно тогава са разбрали за кончината на Михайлов. Георги Иванов изрази мнение, че именно клеветите и лъжите по адрес на бившия президент на БФС са довели до състоянието му.

„Мога, ако искате да ви говоря с имена“

Ето какво каза Георги Иванов: „Борислав Михайлов е изключителна личност, която всички ние трябва да съжаляваме за неговата кончина. Първо, искам да поднеса съболезнованията на неговото семейство, на всички близки негови приятели. Но ние всички трябва да си дадем сметка, че всички тези клевети в последните години и лъжи по негов адрес доведоха до неговото състояние. И хората, които сега му честитят, знаят, че те имат голяма вина за това, което се случи с него. Мога, ако искате да ви говоря с имена, но точно днес не.

Още: Опечаленият Ники Михайлов: Татко, липсваш ми! Загубих своя герой и най-голяма опора

„Разбиха един авторитет за българския футбол“

Борислав Михайлов беше 18 години президент на БФС. Много неща се направиха, но последните години беше омаскарен с клевети и лъжи. Някои хора трябва лично да съжаляват за това, което направиха. Разбиха един авторитет за българския футбол. Не само като футболист, участвал на три световни първенства и донесъл едни от най-големите успехи на България, но също много помогна за развитието на футбола.

Ние започваме да уважаваме хората само тогава, когато си отидат. Това се случи с Димитър Пенев и Борислав Михайлов. Трябва да даваме заслужено на хората, когато са живи, а не когато с отидат. Семейството на Борислав Михайлов ще има пълна подкрепа от БФС както за погребението, така и за всички следващи неща, които предстоят.

Още: Валери Божинов: Ще ни липсваш, Ел Гранде Президенте!

„Никой не е бил оценен, когато е бил жив“

Трябва да даваме уважение на заслужилите хора, които са дали на българския спорт. Като общество трябва да си дадем сметка, че трябва да запазим такива идоли, за да следваме техния пример. Никой не е бил оценен, когато е бил жив. Борислав Михайлов е наистина един изключителен лидер. Годините, в които той беше президент, бяха тежки и трудни. Бяха години на преход в българския футбол. Не заслужаваше това, което му се случи, когато загуби президентския пост. Всички ние трябва да скърбим за човека, който ни напусна“.

Още: Йотова: Борислав Михайлов прокара пътеки, които се превърнаха в олицетворение на футболна традиция, приемственост и наследство