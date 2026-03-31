САЩ плаши с преразглеждане на ролята си в НАТО заради Иран (ВИДЕО)

Нежеланието на част от европейските държави да окажат съдействие на Доналд Тръмп при операцията срещу Иран и деблокирането на Ормузкия проток може да доведе до сериозно преосмисляне на отношенията между САЩ и НАТО. Това заяви държавният секретар Марко Рубио. "Ако НАТО означава единствено, че ние защитаваме Европа при нападение, а в същото време ни се отказва достъп до военни бази, когато имаме нужда, това не е устойчива договореност. При такива условия е трудно да продължим участието си в алианса", коментира Рубио в интервю за Al Jazeera. "Всичко това ще трябва да бъде преразгледано."

По-рано Тръмп остро разкритикува съюзниците, като ги нарече "страхливци", а самия алианс определи като "хартиен тигър". В същото време, по информация на европейски представители, цитирани в медиите, Вашингтон не е уведомил предварително партньорите си за подготовката на операцията срещу Иран. Рубио избегна директен отговор на този въпрос, като определи подобни твърдения като "лицемерни" и подчерта, че американските войски в Европа са разположени с цел защита на континента.

Край на НАТО?

"Ако утре изтеглим войските си от Европа, това би означавало край на НАТО", заяви той. "Алиансът трябва да носи взаимна полза. Не може да бъде улица с еднопосочно движение. Надяваме се това да бъде коригирано."

Особено напрежение предизвика позицията на Испания. Правителството в Мадрид отказа да предостави достъп до базите Рота и Морон, както и до въздушното си пространство за операцията срещу Иран. Според публикации в El País, САЩ са опитали да представят използването на базите като инструмент за натиск, а не като участие във военни действия.

🚨 SECRETARY RUBIO: If NATO is just about us defending Europe if they’re attacked, but them denying us basing rights when we need them, then that’s not a very good arrangement.



— Department of State (@StateDept) March 30, 2026

След завръщането си в Белия дом Тръмп започна да настоява за ограничаване на ролята на НАТО и връщане към първоначалната му функция - гарантиране на сигурността в атлантическия регион. В този контекст Вашингтон дори обмисля да ограничи участието на партньори извън алианса в предстоящия годишен форум, включително държави като Украйна и Австралия.

Въпреки това САЩ продължават да търсят подкрепа от съюзниците си за действията в Близкия изток. Рубио подчерта, че винаги е бил привърженик на НАТО, тъй като достъпът до бази в Европа "дава стратегически лостове и оперативна гъвкавост по света".

Междувременно днес (31 март) ясно, че САЩ вече няма да помагат на държави, които изпитват недостиг на гориво заради ситуацията около Ормузкия проток.

"Към всички онези държави, които не могат да получат авиационно гориво заради Ормузкия проток, например Великобритания, която отказа да участва в обезглавяването на Иран, имам предложение: първо - купувайте от САЩ, при нас има в изобилие; второ - съберете смелост, отидете в пролива и просто ГО ЗАВЗЕМЕТЕ. Ще трябва да започнете да се учите да се справяте сами, САЩ повече няма да ви помагат, така както и вие не бяхте до нас. Иран, на практика, е унищожен. Най-трудното вече е зад гърба ни. Отидете и си добивайте петрола сами!", написа Тръмп в Truth Social.

Позицията на Европа

На практика обаче позициите в Европа остават разнопосочни. Великобритания първоначално се колебае, но в крайна сметка разрешава използването на авиобазата Феърфорд. Бази в Германия, Португалия, Франция и Гърция също продължават да играят ключова роля за американските операции.

Италия обаче отказва достъп до базата "Сигонела" в Сицилия. Според информации на ANSA и Corriere della Sera, решението е взето от министъра на отбраната Гуидо Крозето, след като в публичното пространство изтичат планове за американски полети към Близкия изток.

Според наличната информация САЩ не са поискали предварително разрешение за използване на базата, а италианските власти са били уведомени едва след началото на полетите. Последвалите проверки показват, че не става дума за стандартни логистични мисии, което ги изважда извън рамките на действащите споразумения.

Премиерът Джорджа Мелони подчерта, че базите могат да се използват единствено при спазване на договорените условия, а всяко отклонение изисква одобрение от парламента.

Междувременно, според публикация на The Wall Street Journal, германската база "Рамщайн" остава ключов логистичен и оперативен център за действията на САЩ срещу Иран. Тя играе централна роля в комуникациите, управлението на операции и координацията на въздушни удари.

Съгласно действащите междуправителствени споразумения Германия не може да възпрепятства използването на базата от страна на САЩ, посочва представител на канцлера Фридрих Мерц.