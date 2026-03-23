Братята от Панагюрище, открили съкровището, пред което Рокфелер пада на колене

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях са братя Дейкови, които откриват Панагюрското съкровище и остават в историята със своя пример за честност, патриотизъм и отдаденост. Те са истински герои и спасители на нашето културно наследство, които не заслужават да бъда забравяни.

Откривателите на Панагюрското златно съкровище

На 8 декември 1949 г. близо до фабриката за тухли, намираща се в околностите на град Панагюрище, е открито Панагюрското златно съкровище от братята Павел, Петко и Михаил Дейкови. Тримата братя трябвало да изкопаят пръст, след което да я обърнат и да я оставят да отлежава за следващата година. Докато копае изкоп с дълбочина от 2 м, Петко удря с лопатата си предмет от жълт метал.

Тримата братя вадят общо девет предмета, които след като измиват в близката река, ги заслепяват с блясъка си. Дори за миг братя Дейкови не си помислят да запазят откритото съкровище за себе си, а веднага го отнасят в Градския музей в Панагюрище. По това време негов уредник е археологът Петър Горбанов, който е специализирал във Виенския университет. Горбанов веднага установява, че откритите предмети са всъщност уникално тракийско съкровище от IV век пр.н.е. Той прави това заключение на базата на стиловите и технологични характеристики при изработката на съдовете и украсата им.

"Моите вълнение и радост, които изпитвам, не може да се купят с това голямо съкровеще и никога не съм съжалявал, че сме го предали. Нито в един момент не сме си и помислили да го прикрием. На едно събрание, скоро след намирането на съкровището един другар каза: "Да сме благодарни, че то е попаднало в чисти и честни ръце", казва Павел Дейков.

Той споделя, че е събрал снимки и публикации за съкровището, които често разглежда и с гордост ще ги завещае на поколението си. На бъдещите поколения той пожелава да са честни и добросъвестни, да не са алчни и никога да не присвояват чуждото.

През целия си живот братя Дейкови живеят с тези добродетели - честни, услужливи и трудолюбиви, те са уважавани и обичани от съгражданите си.

Тримата братя получават 300 000 лева за това, че предават съкровището на държавата.

Съдбата на Панагюрското съкровище

Мълвата за откритието на съкровището бързо се разнася из Панагюрище и панагюрци искат да го видят. Първоначално то е било изложено в хавлиената фабрика в града за 3 дни. След това директорът на Пловдивския музей идва в града, за да транспортира съкровището до Пловдив. Той го слага в раницата и се качва на влака за Пловдив. Но малко след тръгването му, панагюрци усещат, че са допуснали голяма грешка и съкровището не е в безопасност. Те веднага изпращат кола с охрана, която настига влака и директорът се прекачва в нея със съкровището.

Твърди се, че съкровището е принадлежало на владетел на одрисите и е използвано при извършването на ритуални действия и тайнства. То представлява впечатляващ златен сервиз с богата украса и пищни орнаменти. Съставено е от 9 златни съда, включващи една фиала и осем ритона. Върху тях са изобразени сцени от гръцката митология. Сред изобразените образи, разпознати от историците, са тези на Херкулес, Парис, Тезей, Хера, Атина и Афродита. Интересен факт е, че при първото претегляне на съкровището, малко след откриването му, то е тежало 7,500 кг. В момента неговото тегло е 6,164 кг.

Рокфелер пристига в България

Научавайки за открито в България съкровище, Рокфелер проявява интерес към него. На 29 април 1975 г. той пристига с частния си самолет у нас. По време на неофициално посещение милиардерът се среща с Тодор Живков и споделя с него интереса си към съкровището. Комунистическият лидер веднага изпраща агенти на ДС в Пловдивския музей. По негова заповед съкровището е взето без приемо - предавателен протокол. Заради съмненията си за злоупотреба един от служителите на музея отчупва незабелязано малко парченце от един от ритоните с цел да направи сравнение при връщането на съкровището.

Веднага след като Рокфелер вижда съкровището, той пада на колене пред него, изпълнявайки масонски ритуал пред очите на присъстващите. Според Евгений Сачев, милиардерът е направил този ритуал заради убеждението си, че на фиалата не са изобразени африканери, както се предполага, а атланти. Според професора по културно наследство, останалите 8 съда са направени от злато, което е добито в нашите земи, а фиалата е направена от моноатомно злато, имащо способността да въздейства върху човек чрез засилване на неговите възприятия и ДНК.

Тодор Живков дава уникалното културно наследство на страната ни на Рокфелер след обещание за инвестиция от 600 милиона долара в България. След това съкровището е изложено в Музея на изкуствата в Ню Йорк "Метрополитен", където предизвиква истинска сензация.

Проф. Сачев твърди, че тогава без знанието и съгласието на страната ни са направени между 12 и 15 копия на съкровището, които след това са продадени на търгове и Америка е спечелила много пари от продажбата им.

През 1982 г. Панагюрското златно съкровище е върнато в България. След 33 проби, направени от швейцарската "Евротест контрол", през 2014 г. е установено, че Панагюрското съкровище е 100% истинско. Неговата застрахователната стойност е 50 милиона евро.

