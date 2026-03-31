Vivacom отвори кандидатстването за стажантската си програма: възможност за първи кариерен старт

Vivacom обяви началото на периода за кандидатстване в 23-тото издание на Лятната си стажантска програма – една от най-дългогодишните корпоративни инициативи за развитие на млади таланти в България. До 13 април компанията приема кандидатури за стажантски позиции в различни направления, като 53 позиции и реални възможности за развитие очакват млади таланти от цялата страна.

Програмата предоставя възможност на участниците да направят първите си професионални стъпки в реална бизнес среда, като съчетава практически опит, обучения и стратегически поглед към бизнеса. Тя е утвърдена платформа за развитие, в която теорията среща практиката, а идеите намират своята реализация.

Стажантите във Vivacom са активна част от екипите и работят по реални проекти с конкретни отговорности. Така те натрупват ценен практически опит и придобиват увереност за следващите стъпки в своето професионално развитие. Програмата включва и разнообразни обучителни формати – вътрешни тренинги, практически сесии и инициативи, насочени както към професионалните, така и към личностните умения на участниците.

„Лятната стажантска програма е ключова част от нашата стратегия за развитие на млади таланти. За нас е важно не просто да дадем първи професионален шанс, а да създадем среда, в която стажантите да учат, да се развиват и да виждат реалния резултат от работата си. Радваме се, че всяка година голяма част от тях избират да продължат своя път във Vivacom“, коментира Малина Чавдарова, Главен директор „Човешки капитал“ във Vivacom.

Един от ключовите елементи на програмата е възможността участниците да се запознаят с различни дирекции в компанията. Чрез този 360-градусов подход те получават цялостна представа за бизнеса и разбират как отделните звена допринасят за успеха на организацията.

Сред акцентите е и специалната среща с Главния изпълнителен директор на Vivacom, която дава възможност на стажантите да се запознаят отблизо с реални бизнес казуси, да зададат въпроси и да получат ценни съвети от първо лице.

През годините Лятната стажантска програма на Vivacom е помогнала на стотици млади хора да започнат успешно кариерата си. Традиционно около 50% от участниците продължават професионалния си път в компанията и след края на стажа, а много от бившите стажанти днес заемат експертни и ръководни позиции.

Кандидатстването е отворено до 13 април 2026 г. на: https://www.vivacom.bg/lyatna-stazhantska-programa за всички, които искат да направят първата крачка към кариера във Vivacom.