Франция е забранила доставки на оръжия от САЩ за Израел през нейно небе

Франция не позволява на Израел да използва въздушното ѝ пространство за транспортиране на американски оръжия, които да бъдат използвани във войната срещу Иран. Това предаде агенция Reuters, като се позова на общо три свои източника - дипломатически и такива, свързани с транспорта на оръжия.

Още: Три месеца след спирането им: Германия възобновява доставките на оръжия за Израел

Източниците заявиха, че отказът, който се е случил през уикенда, е първият път, когато Франция прави това от началото на войната в Иран. Тя беше стартирана от американския президент Доналд Тръмп, но вече излязоха достатъчно медийни материали, посветени на влиянието на израелския премиер Бенямин Нетаняху за решението на Тръмп. Нетаняху е издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Ивицата Газа.

За момента Елисейският дворец и френското външно министерство не коментират официално темата.

Същевременно, според The ​​Times of Israel, Израелските отбранителни сили (IDF) почти са завършили ударите по ключови военни обекти в Иран и сега преминават към атаки по икономическата инфраструктура на Ислямската република. Скорошни атаки са засегнали газови съоръжения и големи стоманодобивни заводи, свързани с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC), с цел да се увеличи натискът върху иранския режим. Нетаняху заяви, че 70% от производството на стомана в Иран вече е бомбардирано и извадено от строя.

Още: Италия и Франция с остри реакции към Израел заради спряна служба в Йерусалим