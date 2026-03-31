Проф. д-р Мумджиев: При неблагоприятна епидемиологична ситуация най-голям е рискът за неимунизираните

Специалистът обяснява какви са рисковете и защо не бива да се отлагат имунизациите

В интервю за Фондация „Нашите недоносени деца“ проф. д-р Христо Мумджиев, началник на Клиниката по неонатология към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора и един от най-уважаваните неонатолози в България, коментира рисковете за недоносените бебета на фона на нарастващите случаи на морбили у нас. Той подчертава, че макар недоносените деца да не са непременно по-изложени на заразяване в първите месеци, при инфектиране заболяването може да протече тежко заради незрялата имунна система.

Според него най-важното в настоящата ситуация е да не се допускат пропуски в имунизационния календар. Родителите трябва да подхождат разумно – да ограничават излишните контакти на най-крехките бебета и да търсят навременна защита за децата, които подлежат на имунизация.

От фондация „Нашите недоносени деца“ подчертават, че новородените са сред най-уязвимите групи, тъй като разчитат на т.нар. колективен имунитет – защита, изградена от ваксинираните хора около тях.

Морбили не е просто „детска болест“, а сериозна инфекция с потенциално тежки усложнения като пневмония, енцефалит, а в редки случаи и фаталното състояние субакутен склерозиращ паненцефалит, което може да се развие години след първоначалната инфекция.

Ваксинацията остава най-ефективният начин за защита – както на собствените деца, така и на онези, които по медицински причини не могат да бъдат имунизирани навреме. Вирусът на морбили е сред най-заразните патогени, познати на медицината, с изключително висок базов коефициент на репродукция – един заразен може да предаде инфекцията на до 18 неимунизирани лица. Това означава, че при липса на имунитет вероятността от заразяване при контакт е изключително висока.

„Нашият избор днес може да спаси живот утре“, допълват от фондацията.

Спад в имунизационния обхват и реален риск за най-малките

Темата е особено актуална на фона на спада в имунизационното покритие в България. През 2025 г. ваксинираните срещу морбили деца на 13-месечна възраст са 89%, а на 12-годишна възраст – 82%, при необходим минимум от 95% обхват с две дози за елиминиране на заболяването.

Последната голяма епидемия от морбили у нас (2009-2011 г.) засегна над 24 000 души и доведе до 24 смъртни случая, от които 20 при деца. Заболяването остава едно от най-заразните – един инфектиран може да зарази до 18 души.

Рисковете не бива да се подценяват, особено при бебета и малки деца. Морбили може да доведе до тежки усложнения като пневмония, енцефалит, загуба на слух, слепота и смърт. Данните показват, че 1 на всеки 5 заболели се нуждае от хоспитализация, а 1 на всеки 20 деца развива пневмония – най-честата причина за смърт при малките пациенти.

По данни на СЗО през 2024 г. около 95 000 души са починали от заболяването, предимно деца под 5-годишна възраст. На този фон проф. Мумджиев е категоричен, че при недоносените деца не следва да има отклонения от стандартния имунизационен календар и че отлагането на ваксинации, особено при повишена циркулация на вируса, крие сериозни рискове.

Безопасна ли е ваксината за недоносените бебета?

Много родители се притесняват от ваксината поради негативния ѝ медиен образ.

„Тя е толкова безопасна за недоносените, колкото и за доносените бебета. Лошата ѝ слава е медийна, не научна. Когато възникне епидемична ситуация – както в момента до известна степен с морбили – винаги се наблюдават два типа реакции. От една страна се засилват антиваксърските настроения, а от друга – притесненията на родителите, които искат максимална защита за децата си. Човекът е единственото същество, което два пъти се спъва в един и същи камък – ние често повтаряме едни и същи грешки, без да си извличаме поука.“ – коментира специалистът.

Фондация „Нашите недоносени деца“ е създадена през 2012 г. от родители за родители – от майки, преминали през преждевременно раждане. Повече от десетилетие организацията работи с мисията всяко недоносено бебе в България да получи най-добрата и съвременна грижа, а семействата му – навременна, професионална и човешка подкрепа. Рамо до рамо с лекари и специалисти от неонатологичните отделения в цялата страна, в сътрудничество с международни организации и експерти в областта на ранното детско развитие, Фондацията развива програми и инициативи за устойчиво подобряване на грижата за преждевременно родените деца и техните семейства.

