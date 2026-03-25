Царицата на комедията: Голямата българска актриса с малките роли

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях е актрисата Надя Тодорова с роли в няколко от най-обичаните български филма за всички времена - „Вчера“, „Опасен чар“, „Дами канят“, „Господин за един ден“ и „Двойникът“. Преди нея остава Невена Коканова с 13 роли и Катя Паскалева с 8 роли.

Биографични данни

Талантливата българска актриса е родена на 01.11.1925 г. в Асеновград. Отдава се на театъра след като за кратък период от време учи право. Въпреки че Надя Тодорова няма завършено театрално образование, тя се превръща в една от легендите у нас. Започва кариерата си в родния си град, където по време на Национален преглед на българската драма и театър е забелязана. По-късно получава актьорско звание, а след това се изявява в театрите в Смолян, Габрово, Сливен, Пазарджик.

Надя Тодорова наследява любовта си към киното от своя баща - през 20-те години той работи в прочутото столично кино “Одеон” като представител на филмовото сдружение ФАНАМЕТ. По покана на асеновградчани той открива първото кино в Станимака. Остава в града след като се залюбва със съпругата си и започва да се занимава с прожекции на неми филми.

Надя дебютира в създадена аматьорска трупа в Асеновград по постановка по написаната от местен автор пиеса “Конфликт”. Самоуката актриса се изявява на театралните сцени в Габрово, Сливен, Пазарджик и Смолян.

Първата си роля в киното играе през 1974-та - тогава тя участва в “Трудна любов” на Иван Андонов. Тогавашният директор на Сатирата, Младен Киселов, я кани в Софийския театър. Но Надя Тодорова отказва и остава в Асеновград.

През 1952 г. тя се омъжва за Никола Теменугов, с когото се запознава след пътен инцидент. Половин век по-късно, през 2002 г., двамата вдигат златна сватба. Те сключват и църковен брак на стари години - актрисата е на 76 години.

Тя си отива от този свят на 90-годишна възраст. След продължително боледуване и усложнение от грип в болница в Чехия, актрисата издъхва на 21 юни 2016 година. По нейно желание тленните й останки са пренесени в България. Тя е погребана в родния си Асеновград.

Голямата актриса на малките роли

Любопитен факт е, че легендарната Надя Тодорова никога не е играла в главна роля, но за сметка на това образите ѝ са сред най-разпознаваемите.

Част от постановките, в които е играла, са „Свекърва”, „Вампир”, „Криворазбраната цивилизация”, „Комедия от грешки”, „Ромео и Жулиета”.

След дебюта си във филма „Трудна любов”, започва нейната голяма кино изява. Макар че в театъра има над 200 роли, тя остава в съзнанието на българина като царицата на комедията. Нейната запазена марка е импровизацията. В „Дами канят” и „Опасен чар” тя изиграва най-култовите си роли.

Сред ролите на Надя Тодорова в киното са: Секретарката на Димов, кака Денка, Мария, Димитрова, Крачуница, Бясната, Готвачката („Светъл пример”, „Покрив”, „Черешова градина”, „Дами канят”, „Индиански игри”, „Вампири, таласъми”, „Дунав мост”), Кальопа („С любов и нежност”), Худерова („Войната на таралежите”), Сътрудничка („Двойникът”), Санитарката („Само ти, сърце...”), леля Минка („Дефицит”), кака Мара („Бързо, акуратно, окончателно”), Мария Калас („Пльонтек”) и др.

