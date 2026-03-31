Почина директорът, водил най-дълго досега Американската търговска камара в България

Бившият изпълнителен директор на Американската търговска камара в България (АТК) е починал на 66 години. Това съобщиха от камарата. Георгиев е бил на поста в периода 2002 – 2016 г.

"Валентин Георгиев е най-дълго заемалият длъжността на изпълнителен директор на Американска търговска камара в България – над четиринадесет години от над тридесетгодишната история на организацията. Зад този факт стои една динамична, смислена и изпълнена с резултати кариера на космополит и радетел за демократичното и пазарно развитие на България. От първите години в AmCham, неговата фигура бързо се превърна в емблематична за българо-американските икономически и бизнес отношения. Той създаде моделът на модерната бизнес асоциация, чиято основна роля включва постоянни общностни усилия за подобрения на инвестиционния климат. Той постави акцент върху нуждата от върховенството на закона като неизменна част от средата, в която работят български и чуждестранни компании" сподели Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на Камарата по повод смъртта на Валентин Георгиев.

Поклонението пред тленните останки на Валентин Георгиев ще се състои от 14:00 ч. на 04.04.2026 г. в черквата "Св. Седмочисленици" в София.

