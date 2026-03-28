Архитектът, който умира само на 46 години, но оставя огромно наследство в следосвобожденска София

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях е Киро Маричков - един от най-значимите архитекти в следосвобожденския облик на София. Легендарният архитект е дядо на фронтмена на рок група "Щурците" Кирил Маричков.

Биографични данни

Роден в Калофер през 1875 г., Киро Маричков завършва архитектура в Карлсруе, Германия. Запомнен е като човек, който винаги се движи бързо, работи по график и постоянно чертае нещо. Освен това той имал таланта да свири добре на пиано и да пее. Също така Маричков композирал и рисувал.

Отива си едва на 46 години. Но въпреки сравнително краткия си земен път оставя в София, а и не само там, сериозно архитектурно наследство, запазило и до днес облика на следосвобожденска България

Заедно с Киро Маричков, архитект Георги Фингов от Калофер и Никола Лазаров от Карлово, са тримата български архитекти с най-големи заслуги за изграждането на архитектурния облик на столицата след Освобождението. По ирония на съдбата нито един тях не е от София.

Емблематичните сгради на Киро Маричков

Сред тях е гранд-хотел „Империал“ от 1920 г. Сградата с пищна архитектура, съчетаваща барокови елементи, се намира до Президентството на ъгъла на улиците „Съборна“ и „Леге“. За изрисуване на красиво изписаната врата на хотела архитектът е отделил месеци като е обърнал специално внимание на всеки детайл.

Клиниката на д-р Георги Лазаров от 1914 г., намираща се на ул. „Денкоглу“, малко след ъгъла с "Витошка", също е дело на този велик архитект. Именно това необароково здание Маричков е считал за делото на живота си.

Негово дело е и изящният дом на Димитър Мамарчев от 1909 г., намиращ се на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №117. Тази сграда е съвместен проект на Маричков с Георги Фингов. Кулата и челната арка с женска глава и до днес впечатляват минувачите в столицата.

Дело на Киро Маричков и Георги Фингов е къщата на Функ от 1903 г., намираща се на кръстовището между булевардите „Дондуков“ и „Васил Левски“. Проектът е по поръчка на австрийския лекар доктор Адолф Функ. Впечатляваща с европейската си фасада, в следосвобожденска София тази сграда се е намирала в края на града. По онова време софиянци си правели дълги разходки само да зърнат това архтектурно творение. Балконите, еркерите и изящната малка кула правят силно впечатление във фасадата на сградата, която е изключително красива и отвътре.

Къщата на Функ. Снимка: Wikipedia

Домът на Дренкови от 1905 г., намиращ се на ул. „Сан Стефано“ №31 (днес Резиденция на гръцкия посланик), също е съвместен проект на Маричков и Фингов.

Къщата на Разсолкови от 1914 г., намираща се на ъгъла на "Витошка" със "Солунска", също е дело на Маричков. Сградата впечатлява с фасадата си с декорирани гирлянди от листа.

Дело на Маричков и Фингов е и къщата на Смедовски, известна като "Къщата с кулата" от 1910 г. Тази кокетна сграда, намираща се на улица "Шипка" 44, привличава вниманието с островърхата си кула и орнаментите от дърво, и в съчетание с желязо и камък е буквално като приказно творение.

Още над 200 от най-красивите постройки в столицата, запазени въпреки превратностите на времето, са дело на Киро Маричков. Негово дело е и сградата на първото българско читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови“ в Свищов.

