Сензационното откритие, което накара един учен да се съблече гол пред колегите си

Събота сутрин е време за чаша ароматно кафе и разказ, който ни пренася отвъд познатия ни свят. В новата ни рубрика "Истории със сутрешното ви кафе" Actualno.com открехва вратата към непознати човешки съдби от различни кътчета на планетата. Хора, чийто живот звучи като сценарий за филм и които могат истински да ни вдъхновят. Налейте си кафе и се пригответе за една завладяваща човешка история.

Героят на нашия разказ: Джордж Смит

Място на действието: Месопотамия/Ирак

Време за четене: Колкото едно кафе

Съдбата на Джордж Смит е една от най-удивителните в историята на археологията. И без съмнение тук се случва вероятно най-лудата сцена в научните среди.

Смит е роден през 1840 г. в Лондон в крайна бедност, което не му позволява да получи образование. На 14-годишна възраст е изпратен като чирак в издателство, където се научава да гравира банкноти (умение, което изисква изключителна прецизност и око за дребните детайли). Денем той върши своята тежка физическа работа, но нощем прекарва времето си, погълнат от разкази за древността. Смит е истински обсебен от откритията, които по същото време правят британски изследователи в Месопотамия (днешен Ирак). Всеки ден през обедната си почивка той тича до Британския музей, където се учи сам да разчита клинописното писмо от публикувани текстове и скици. Неговата памет и аналитичен ум са толкова феноменални, че започва да забелязва грешки в работите на утвърдени академици.

В сенките на музея

В началото на 1860-те години Смит прекарва всяка свободна вечер в Британския музей, помагайки на доброволни начала за почистването и сортирането на хилядите повредени глинени плочки, донесени от руините на древна Ниневия. Една плочка можело да бъде разбита на десетина или повече парчета, които да са разпръснати сред хилядите други фрагменти в музея. За да се намерят и сглобят отделните парченца се изисквала изключителна визуална памет. Забележителният талант на Смит привлича вниманието на легендарния директор на отдела за древността Самюел Бърч и на пионера на асириологията сър Хенри Ролинсън. Поразени от факта, че това момче без университетска диплома разшифрира сложния клинопис по-добре от професорите, те издействат да бъде назначен за щатен асистент през 1870 г.

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Снимка: принтскрийн/YouTube/History Journo

Голямото откритие

През ноември 1872 г., Смит е зает да преглежда за пореден път стотиците счупени парчета глина от библиотеката на цар Ашурбанипал. Именно работата му като гравьор по-рано му е помогнала да развие удивителен усет за сглобяване на смислени текстове от клинописни фрагменти, разпръснати из безброй чекмеджета с древни отломки.

Снимки: принтскрийн/YouTube/History Journo

Смит попада на един фрагмент, известен днес като Tablet K.3375 или Плочата с разказа за Потопа от Епоса за Гилгамеш. Докато почиства мръсотията и праха от плочката, той започва да разчита редовете един след друг. Текстът описва грандиозен потоп, кораб, заседнал на върха на планина, и птица, изпратена да търси суша. Това било първото потвърждение за опустошителния потоп в древността. Текстът поразително напомнял разказа за Ной, появил се обаче чак 1000 години по-късно в Стария завет. Но героят тук се казва Утнапищим. Той също получава божествена заповед да построи огромен кораб, за да спаси семейството си и "всички живи същества" от гигантското бедствие, заляло земята.

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Снимка: принтскрийн/YouTube/History Journo

Разтърсен, Смит осъзнава, че държи в ръцете си изумителна находка. "Епосът за Гилгамеш" е на около 2800 години и е едно от най-старите литературни произведения в света. Откритието се превръща в една от най-големите сензации в историята на археологията. А най-невероятното в нея е фактът, че е дело на един самоук работник, който никога не е посещавал гимназия, камо ли университет.

Според свидетелствата на очевидци, в този момент Смит е обзет от такава възбуда и екстаз, че започва да крещи от вълнение несвързани звуци. Пред изумените погледи на своите колеги-учени в читалнята на Британския музей, той започва да сваля дрехите си на земята и да тича гол из стаята, победоносно крещейки, че е първият човек от хилядолетия насам, който чете тези думи.

Медийна сензация и експедициите до Ирак

Откритието му взривява викторианска Англия. В редакцията на вестник "Дейли Телеграф" са толкова впечатлени, че предлагат да финансират археологическа експедиция на Джордж Смит в Османската империя (200 000 читатели следят драмата с интерес), за да може той да отиде до руините на Ниневия и да открие липсващите парчета от епоса.

Снимка: принтскрийн/YouTube/History Journo

Смит действително заминава за Месопотамия през 1873 г. Но тук се сблъсква с трудности, за които се оказва неподготвен. Той не владее нито арабски, нито турски, нито персийски език, а пределите на Англия е напускал само за няколко кратки пътувания до Париж с изследователска цел. Още в първия си пункт в Близкия изток – турския град Смирна – той е смутен от тълпите и хаоса, а местната кухня направо го отвращава. И все пак, макар да понася мъчително неудобствата на пътуването, Смит разглежда очарован този пейзаж, в който намира изумителна връзка с онази древна история, която е изучавал толкова дълго време.

С невероятен късмет или по-скоро с дълбоко интуитивно познаване на логиката на древните писари, само няколко дни след началото на разкопките на място той успява да открие точно липсващото парче от плочата. Така липсващите редове от историята за Потопа са намерени!

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Снимка: принтскрийн/YouTube/History Journo

След успеха си Смит предприема нови експедиции до Близкия изток, но тялото му не издържа на суровия климат и болестите в региона. През лятото на 1876 г., по време на поредната му археологическа мисия в днешна Сирия, той се заразява с тежка форма на дизентерия. Изтощен и бълнуващ, той умира в град Алепо на едва 36-годишна възраст.

Въпреки краткия си живот, този беден чирак от лондонските печатници променя завинаги световната история, като връща на човечеството най-стария писмен епос на планетата – Епоса за Гилгамеш.

Снимка: Wikipedia

Всяка събота сутрин крие поне една история, която чака да бъде разказана. Очаквайте следващата завладяваща съдба в "Истории със сутрешното ви кафе" на Actualno.com точно след една седмица. Пожелаваме ви спокоен уикенд, а ако този разказ ви е докоснал, споделете го с чаша кафе и приятел.

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI