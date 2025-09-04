Войната в Украйна:

10 години по-късно: Минималната заплата в България и в ЕС - данни на "Евростат"

Увеличението на минималната заплата в България продължава с бързи темпове. Въпреки това обаче като размер на минималната заплата още оставаме на дъното в Европейския съюз - последно място. Това показват данните на "Евростат", цитирани от БНР.

Средногодишният ръст на минималната заплата в България за десетгодишен период (юли, 2015 година - юли, 2025 година) - е 11%. Това ни отрежда трето място. Пред нас са Румъния, с 13%, както и Литва, с малко над 12%. Най-малко се е увеличила минималната заплата във Франция - малко над 2%, и в Малта - почти 3%.

Българската минимална заплата обаче остава най-ниската в ЕС - 551 евро месечно. Дори и при предвиденото увеличение на минималната заплата у нас от 1 януари догодина на 1213 лева или 620 евро, страната ни пак ще е последна.

Най-голяма традиционно е минималната работна заплата в Люксембург - 2704 евро. Над 1500 евро минимална заплата се взема още в Ирландия, Нидерландия, Германия, Белгия и Франция. От 1000 до 1500 евро е мизата в Испания, Словения, Полша, Литва, Гърция, Португалия и Кипър. Под 1000 евро, освен България, се дават в Хърватия, Малта, Естония, Чехия, Словакия, Румъния, Латвия, Унгария. В Латвия минималната заплата е 740 евро, а в Хърватия - 940 евро. В Дания, Италия, Австрия, Финландия и Швеция няма общонационална минимална заплата - там минималното възнаграждение се договоря по сектори.

