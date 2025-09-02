Желязков обеща финансова дисциплина, но какво ще стане с данъците

Министър-председателят Росен Желязков обяви, че стремежът на правителството е финансова дисциплина, но увери, че няма да се увеличава данъчно-осигурителната тежест. Това стана ясно от изявлението му пред медиите. Той определи твърденията за повишаване на данъците като фантасмагория. Думите му бяха във връзка с коментарите на бившия финансов министър Симеон Дянков, според когото се налага вдигане на данъците.

"Гледайте кой го казва и съдете дали новината не е фантасмагория. Правителството, ако е имало намерение да увеличава данъчно-осигурителната тежест - щеше да го заяви ясно и категорично. Това се заявява с актове на кабинета, второ с комуникация от страна на кабинета, трето с предложение към законодателя, на четвърто място с предложение за бюджета. В нито едно от тези компоненти и теми правителството не се е ангажирало с позиция, че има намерение и че се готви", подчерта премиерът. ОЩЕ: Данъците в България и откъде не идват достатъчно пари: Симеон Дянков заостри вниманието

Въвеждането на еврото

Желязков определи като фалшива новина, че еврото е свързано с покачване на цените. „Покачването на цените следва естествени икономически процеси и те са свързани с изпреварващия темп на доходите пред ръста на икономиката“, каза Желязков.

Според него е голямо е предизвикателството за подготовката на бюджета за 2026 г.

Лимита на ББР

Той коментира и информацията, че ББР е премахнало лимит от 5 млн. лв.

„Няма такова нещо. Има лимит от 5 млн. за заеми от физически и юридически лица. Основно инвестициите ще бъдат в полза на общини и държавни институции“, каза Желязков. ОЩЕ: "Много харчихме преди 2025 г.": Сега - приходите растат, разходите - повече