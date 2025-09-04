Почина модната икона Джорджо Армани

Италианският дизайнер Джорджо Армани - една от най-големите икони в света на модата, е починал, съобщи компанията му в четвъртък, 4 септември. "С безкрайна скръб Армани Груп съобщава за кончината на своя създател, основател и неуморен двигател: Джорджо Армани", се казва в изявление на модната къща. 91-годишният Армани беше синоним на съвременния италиански стил и елегантност. Той съчетаваше таланта на дизайнера с проницателността на бизнесмен, управлявайки компания с оборот от около 2,3 милиарда евро годишно.

От известно време Джорджо Армани не се чувстваше добре и беше принуден да се откаже от участието си в ревютата на групата си по време на Миланската седмица на модата за мъже през юни. Това беше първият път в кариерата му, когато пропусна едно от своите модни ревюта.

Още: Завещанието на Джорджо Армани е готово: Ето кой ще получи модната империя след смъртта му

Крал Джорджо

Известен като „Re Giorgio” – крал Джорджо – дизайнерът беше популярен с това, че контролираше всеки детайл от колекциите си и всеки аспект от бизнеса си, от рекламата до прическата на моделите, преди да излязат на подиума.

Погребалната зала ще бъде отворена в събота и неделя в Милано, съобщиха от компанията, след което ще се състои частно погребение на неуточнена дата.

Още: 90-годишният Джорджо Армани разкри кога ще се пенсионира