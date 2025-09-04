Охраната на Путин и Ким Чен Ун едва не се сбила заради климатик

Лют спор за температурата на климатика по време на срещата на Владимир Путин със севернокорейския лидер Ким Чен Ун е избухнал между охранителите на двамата. За случката, която е наблюдавал с очите си, разказа кореспондентът на "Коммерсант" Андрей Колесников, станал свидетел на свадата. Припомняме, че срещата се състоя вчера, 3 септември, в Пекин.

"Корейският колега внезапно мълчаливо хвана дистанционното за климатика на стената и започна да регулира температурата по своя преценка. А това е принципен въпрос. Той успя да я повиши до +23°C, преди руският му колега да се намеси. Както успях да чуя, той настоя, че температурата не трябва да е повече от +20°C. Разбира се, говореше на руски. Но колкото и да е странно, корейският колега го разбра и изобщо не се предаде.

Те известно време дърпаха един от друг дистанционното, докато единият леко загуби самообладание и с едно движение реши въпроса в своя полза. Сигурно е било малко болезнено за корееца", разказва случката руският кореспондент, горд, че руснакът е успял да се наложи.

