Нов удар срещу Тръмп: Сенатор поиска Уолстрийт да бойкотира платените му публикации

Водещият демократ в Комисията по разузнаването на американския Сенат Марк Уорнър призова банките и инвестиционните компании от Уолстрийт да не използват новата платена услуга за ранен достъп до публикации в социалната мрежа Truth Social на президента на САЩ Доналд Тръмп. Според сенатора услугата създава "много тревожна форма на информационна асиметрия", тъй като може да предостави предимство при достъпа до информация за правителствената политика, която оказва влияние върху финансовите пазари.

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По-рано този месец компанията Trump Media & Technology Group - TMTG, собственик на социалната мрежа Truth Social, съобщи, че ще предлага платен лицензиран достъп в реално време до публикациите на най-влиятелните профили в платформата, включително този на президента на САЩ Доналд Тръмп. Новата услуга, наречена Truth API, ще предоставя на банки, търговски компании и доставчици на финансова информация по-бърз достъп до публикациите на десетте най-влиятелни акаунта в платформата в сравнение със стандартните известия.

Публикациите на американския президент често оказват влияние върху движението на световните финансови пазари.

В писмо до ръководителите на шест водещи финансови асоциации в САЩ Уорнър призова секторът публично да се разграничи от предложението. "Призовавам ви да заявите ясно, че секторът на финансовите услуги няма да легитимира споразумение, което продава привилегирован достъп до президентски съобщения, влияещи върху пазара, особено за лична финансова изгода на президента", пише сенаторът.

Компанията TMTG е обсъждала месечна такса до 100 000 долара за достъп до Truth API, като е предлагала намаление до 60 000 долара месечно за клиенти, които подпишат тригодишен договор.