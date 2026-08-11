Нов начин да се изчислява минималната заплата: Ето за какво се споразумяха правителството и социалните партньори

Изготвяне на нов механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, който да бъде приложен през 2027 г., обедини правителството и социалните партньори по време на първия кръг от преговори, който се проведе днес, 11 август, в Министерството на финансите. В работната група участват вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, КНСБ, КТ „Подкрепа“, БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП. В първото заседание се включиха и представители на Националния статистически институт (НСИ).

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Какви са критериите?

Според социалното министерство страните са се договорили за прилагане на законоустановен модел за минимална работна заплата и са се обединили около критерии, които включват:

покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот;

общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение;

темпа на растеж на работните заплати;

дългосрочните равнища на производителността на труда в страната.

Снимка: Министерство на финансите

Оценка веднъж на 4 години

Участниците в срещата са се споразумели веднъж на четири години да се извършва оценка на адекватността на най-ниското възнаграждение за труд в страната.

„Необходимо е да разработим бързо и спешно механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, който да бъде съобразен с Директивата за адекватни минимални работни заплати в ЕС и Конвенция 131 на Международната организация на труда“, подчерта финансовият министър Гълъб Донев в началото на срещата.

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„Всеки етап от процедурата на договаряне ще се консултира със синдикатите и работодателите“, допълни министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Разговорите между представителите на държавата и социалните партньори по отношение начина на формиране на минималната работна заплата продължават.