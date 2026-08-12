Еврото се колебае спрямо долара, но се бетонира над психологическа граница

След като на 7 август еврото записа месечен рекорд в курса спрямо щатския долар - 1,1562, а в началото на деня на 10 август се задържаше почти на същото равнище, настъпи рязка промяна. Курсът започна да пада надолу спрямо този на американската валута и два поредни дни затвори на 1,1542, а днес слезе още по-ниско. Все пак еврото остава над психологическата граница от 1,15 спрямо щатския долар от 30 юли насам.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 12 август, за 1,1539 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,03% под последното отчетено ниво във вторник.

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Европейската централна банка определи на 11 август (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1540 щатски долара спрямо 1,1555 на 10 август.

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В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 юли, когато слезе на ниво 1,1371 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 7 август - 1,1562 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.