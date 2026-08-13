Близо 1 млн. евро за фирми, които искат да излязат на борсата

Програма за близо 1 млн. евро предоставя възможност на бизнеса да набира финансиране през капиталовия пазар. Българска фондова борса (БФБ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) стартираха съвместен проект за подобряване на достъпа до финансиране на бизнеса чрез капиталовия пазар. Проектът покрива 90% от направените разходи от страна на компаниите за подготовка и листване. Средствата са предвидени да подпомогнат около 20 компании, които ще могат да кандидатстват в рамките на следващите 3 години.

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Програмата е насочена към компании, които планират да наберат финансиране и да се търгуват на регулирания пазар на БФБ, на Пазара за растеж BEAM, както и на платформата за колективно финансиране SpaceCrowd.

Одобрените кандидати могат да се възползват от покриване на разходите за консултантски, юридически и счетоводни услуги, през цялостна подготовка на първично публично предлагане – изготвяне на проспект и маркетинг кампания към инвеститори, до заплащане на такси към Борсата, Комисията за финансов надзор и Централния депозитар.

Проект „Улесняване на достъпа на МСП до капиталово финансиране на МСП с цел подкрепа на тяхното устойчиво развитие и конкурентоспособност чрез подпомагане на дейността на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“, финансиран по програа „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съфинансирана от ЕС.