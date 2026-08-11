Еврото смени посоката след невиждан от месец курс спрямо долара

След като на 7 август еврото записа месечен рекорд в курса спрямо щатския долар - 1,1562, а в началото на деня вчера, 10 август, се задържаше почти на същото равнище, настъпи рязка промяна. Курсът започна да пада надолу спрямо този на американската валута и вчера затвори на 1,1542, а днес слезе още по-ниско. Все пак еврото остава над психологическата граница от 1,15 спрямо щатския долар от 30 юли насам.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 11 август, за 1,1538 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,04% под последното отчетено ниво в понеделник.

Още: Еврото стигна нов месечен връх и започва силно новата седмица

Европейската централна банка определи на 10 август (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1555 щатски долара спрямо 1,1535 на 7 август.

Снимка: iStock

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 юли, когато слезе на ниво 1,1371 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 7 август - 1,1562 спрямо долара.

Още: Край на цените в лев и евро едновременно: Двойните етикети отпадат

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.