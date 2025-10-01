Без конкуренция между двата пенсионни стълба: Идеи за пенсионна реформа

Да се премахне нормативно установената конкуренция между първи и втори стълб на пенсионната система, тъй като идеята е стълбовете да се допълват, а не да се конкурират. Това предлага в свой анализ проф. д-р Богомил Манов, който е член на Фискалния съвет в България. Според него би било удачно да се намали (или да отпадне) коефициентът на редукция на държавната пенсия.

Манов смята, че това би увеличило реалните доходи на пенсионерите, би засилило доверието в системата и би ограничило прехвърлянията към Националния осигурителен институт (НОИ), укрепвайки баланса между първия и втория стълб.

Фискални, институционални и социални мерки

Стабилизирането на тристълбовата пенсионна система в България изисква едновременно фискални, институционални и социални мерки, комбинирани в краткосрочна и средносрочна стратегия, посочва още той.

Манов идентифицира някои по-важни проблеми в съответните стълбове и предлага евентуални решения, като уточнява, че при разработването на концепцията за пътна карта за промени в пенсионната система е удачно да се имат предвид някои по-важни моменти. Сред тях той посочва да има яснота каква част от брутния вътрешен продукт (БВП) ще се преразпределя чрез публичните разходи поне за 10-годишен период, да има наличие на информация дали процентът на разпределение на разходите (структурата) в сектор "Държавно управление" по функции ще остане същият или ще се промени за този 10-годишен период и да се даде отговор на въпроса какви са потребностите от допълнителен паричен ресурс за разходопокривната част на пенсионната система за период от 10 години напред. Освен това според Манов трябва да е ясно какъв механизъм се предлага за да се подобри връзката между преведените осигурителни вноски от лицето и размера на получавана пенсия (принос – права).

Първи стълб

По отношение на първия стълб на пенсионната система, членът на Фискалния съвет отбелязва, че България е в относително лоша демографска ситуация, като по-малко хора влизат в полето на труда, отколкото излизат. Налице е застаряващо население, а това увеличава натиска върху първия стълб, изграден на разходопокривен принцип. Съществува сериозна уравновиловка във величината на получаваните пенсии (главно минималните). Сребърният фонд, в качеството на буферен фонд за стабилизиране на системата, е недостатъчен за финансиране на евентуална пенсионна реформа.

Манов посочва някои предложения, отнасящи се до фискалната краткосрочна стратегия, за разрешаване на проблемите в трите стълба на българската пенсионна система. Относно това, че не се отчита в достатъчно значима степен връзката принос за осигурителната система и величина на получаваната пенсия, Манов предлага изменение на сега съществуващото съотношение на осигурителните вноски между първия и втория стълб в полза на втория за новата работна сила.

Липсват достатъчно средства за стабилизиране на пенсионната система, като парите в т.н. Сребърен фонд биха достигнали само за два месеца за покриване на разходите за пенсии в първия стълб, пише в анализа. За да се реши този проблем, Манов предлага средствата да се инвестират в активи, които генерират по-висока доходност, както и да отпадне планираното увеличение в средносрочната бюджетна прогноза за осигурителните вноски за фонд "Пенсии“ от 01 януари 2027 г. с 1 процентен пункт (п.п.) и от 01 януари 2028 г. с 2 процентни пункта. Вместо вдигане на осигурителните вноски, след оптимизиране на системата и недостига на средства, членът на Фискалния съвет предлага да се увеличи данък добавена стойност (ДДС) с един или два п.п. Ако решението е повишение с 2 п.п. - да се въведе минимална ставка за лекарства, учебници и учебни помагала и други стоки по преценка, пише в анализа.

Манов отбелязва, че ковид добавката от 60 лв., която влезе в основния размер на пенсиите, не само за пенсионерите от ковид годините, но и за всички бъдещи пенсионери, подлежи на осъвременяване всяка година с швейцарското правило. За решаване на този проблем той предлага отпадане на добавката от бъдещите пенсии и спиране на индексирането на тези 60 лева. Логично е да се извадят от пенсионната система и да се прехвърлят към социалните плащания, но това само ще затрудни тяхното администриране, пише в анализа.

Богомил Манов предлага още пенсиите и добавките, несвързани с осигурителния принос, да се извадят от държавното обществено осигуряване (ДОО) и да се прехвърлят към социалните помощи, като по този начин ще се получават като помощ, а не като пенсия.

Втори стълб

При втория стълб на пенсионната система в България е налице съществена връзка между принос и права, се отбелязва в материала. Налице е приспособимост към демографските промени, намаляване на зависимостта от солидарната система и наследяване на средствата при смърт на осигуреното лице. Но съществуват и проблеми, главно свързани с ниска доходност и сравнително високи и сигурни такси за дружествата. Проблем за устойчивото развитие на втория стълб се явява и възможността за прехвърляне на средствата от индивидуалните партиди към ДОО.

Според Манов удачно решения за втория стълб на пенсионната система би било въвеждането на мултифондова система, която да включва три отделни фонда с различна степен на риск, следователно и на очаквана доходност, формирани по възрастов критерии, като и таксите да се състоят от постоянна и променлива част. Първата част да се определя в процент към управляваните нетни активи, а втората - в процент върху реализираната доходност. Членът на Фискалния съвет предлага и да се обмисли увеличаване на вноската в универсалните пенсионни фондове (УПФ).

Трети стълб

По отношение на третия стълб на пенсионната система, Манов предлага да се насърчи откриването на индивидуални партиди на децата от техните родители, вместо последните да инвестират парите на името на децата в банкови депозити. Данъчното облекчение за личните вноски да се установи поне на 15 на сто от данъчната основа, а размерът на данъчно освободената вноска при работодателските вноски за доброволно пенсионно осигуряване да се увеличи от 60 лв. поне до 200 лева, предлага в анализа си членът на Фискалният съвет.