БНБ отчете влошаване при фискалната позиция на страната

Изследване на БНБ отчита тенденция към влошаване на фискалната позиция на страната в периода след 2020 г., става известно от съобщение на интернет страницата на централната банка по повод тримесечното издание на БНБ "Икономически преглед".

Изследването на тема "Анализ на фискалната позиция на България в периода след 2020 г." е включено в брой 3 на "Икономически преглед". В изследването са представени оценки за фискалната позиция на страната в контекста на цикличното развитие на икономиката.

Оценките показват тенденция към влошаване на фискалната позиция през разглеждания период и дават индикация за провеждане на проциклична фискална политика, която стимулира вътрешното търсене и създава допълнителен инфлационен натиск в условията на възходяща фаза на бизнес и финансовия цикъл в икономиката.

Още: Преди еврото: Бум на фалшивите пари отчита БНБ

От БНБ информират, че на свое заседание Управителният съвет на банката е приел за информация тримесечното издание на БНБ "Икономически преглед", брой 3 за 2025 г. В текущия брой е представен анализ на основните тенденции на развитие в българската икономика на база на публикувани към 25 септември тази година макроикономически показатели.

Сериозно увеличение: БНБ съобщи колко е достигнал външният дълг на България