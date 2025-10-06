БНБ пуска нова възпоменателна монета

Сребърна възпоменателна монета на тема "125 години Спешна медицинска помощ в България" пуска в обращение от утре, 7 октомври, Българската народна банка, съобщават от централната банка. Цената на монетата при пускане в обращение ще бъде 180 лева (92,03 евро). Възпоменателната монета е с номинал 10 лева, като ще бъде пусната в тираж от 4000 броя.

Изработката е от сребро, проба 999/1000, качеството е мат-гланц, висше, като монетата е с тегло 23,33 грама и диаметър от 38,61 милиметра.

На лицевата страна на монетата в средата вляво е изобразена емблемата на БНБ с годината "1879" върху лента, а вдясно е изписано числото на номиналната стойност "10". Над него е изписана годината на емисията "2025", а под него – надпис "ЛЕВА" Околовръст е изписано "БЪЛГАРСКА" – отгоре, и "НАРОДНА БАНКА" – отдолу.

Още: БНБ пусна възпоменателна монета, посветена на Иван Вазов

На обратната страна на монетата между годините "1900" и "2025" са изобразени ръце, които образуват кръст, а околовръст има надпис "125 ГОДИНИ СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ".

Автор на художествения проект е Светлин Балездров.

Посветена на Парцалев: БНБ пусна нова възпоменателна монета